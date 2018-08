Deze Letse babe schroeft dikke BMW’s in elkaar

KARSTS!

Bij het vorige artikel had ik het over het feit dat het vrijdag is. Vervolgens volgde er een inhoudelijk verhaal over autonome tech. Ik weet het, zo zijn wij niet getrouwd. Als de term vrijdag valt, moet het immers een luchtig artikel over een babe betreffen. Wel nu, bij deze.

Sandra Step kwam onlangs opeens mijn beeldscherm opgeborreld, toen ik wat in de rondte aan het surfen was op de verraderlijke golven van Youtube. Dat heeft vast alles te maken met het feit dat haar content grotendeels gaat over het werk wat ze doet aan haar BMW’s en niks met cookies die duiden op een zoektocht naar hete Letse veulens. Enfin, Sandra heeft een E46 touring (aankoopadvies) om dingen mee te vervoeren, maar haar echte liefdes zijn twee E30-jes. Eentje ervan heeft ze voorzien van een ‘Taifun grille’ en Borbet-Jetsers. De andere moet een driftauto worden, met een zogeheten Pandem Rocket Bunny-bodykit. Die laatste schijnt echt een dingetje te zijn in de scene.

In haar video’s vliegt de witte epoxyhars over Sandra’s benen en komt er ook weleens wat in haar lokken terecht. Sandra vindt dat allemaal helemaal niet erg. Ondertussen gebeuren er ook nog wel best toffe dingen, zoals de creatie van epische grote steelies voor de driftauto. Enfin, genoeg gebabbeld, klik even door de foto’s heen. Gewoon, good clean fun voor de vrijdagavond, omdat het kan. Een voorbeeld van een van haar video’s check je hieronder.



Image-Credit: Instagram