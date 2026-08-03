Lexus doet iets wat je waarschijnlijk niet had verwacht

Jullie kennen Lexus waarschijnlijk van stille hybrides, comfortabele SUV's, dat absurde model met die V10 en dat ene merk dat nooit kapot lijkt te gaan. Nou blijkbaar vonden de Japanners dat allemaal nog niet luxe genoeg. Dus kun je binnenkort niet alleen in een Lexus rijden of varen, maar ook... vliegen.

Van de file rechtstreeks de lucht in

Lexus introduceert op 24 augustus in Japan Lexus Flight. En nee, dat is geen rare crossover of een sportversie van de LBX. Het is een helikoptercharterdienst.

Het idee is zoals altijd best simpel. Je stapt thuis in je dikke Lexus, laat je naar een helihaven rijden, vliegt met een dikke Lexus-helikopter naar je bestemming en stapt daar eventueel over op een dik Lexus LY680-jacht. Het merk wil eigenlijk dat jouw complete reis zich afspeelt binnen het prachtige en luxe Lexus-universum. De concurrent? Welke?

Klinkt een beetje overdreven? Misschien wel. Maar als je de doelgroep bent niet.







Geen Lexus-helikopter

Voordat je denkt dat Lexus ineens zelf helikopters is gaan bouwen: dat is (helaas) niet het geval. De basis is een Leonardo AW169, een tweemotorige helikopter uit Italië. Lexus heeft hem vooral zijn eigen kleren gegeven.

Binnenin vind je lichte bekleding, veel luxe en natuurlijk alle gadgets die je wil hebben. Wifi, live camerabeelden van buiten, realtime vluchtinformatie en een tablet waarmee je de verlichting, klimaatregeling en het entertainmentsysteem bedient. Je moet natuurlijk ook op 300 meter hoogte kunnen klagen dat het wel even een paar graden kouder mag.

De helikopter heeft plaats voor zeven personen, haalt een kruissnelheid van 267 km/u en kan volgens Lexus afstanden tot 785 kilometer overbruggen. Genoeg om een flink stuk Japan over te steken.

Voor als een S-Klasse te saai is

Lexus noemt het vooral een nieuwe manier van luxe mobiliteit, waarbij reizen over land, zee en door de lucht naadloos in elkaar overlopen. De auto brengt je naar de helikopter, de helikopter naar de jacht en waarschijnlijk staat er aan de andere kant ook weer een Lexus klaar.

Wat zo'n vliegend Lexus-abonnement moet kosten, blijft voorlopig geheim. Misschien ook wel verstandig. Mensen die serieus interesse hebben, zullen vermoedelijk eerder vragen waar de champagne gekoeld ligt dan wat de rekening wordt.

Voorlopig is Lexus Flight alleen beschikbaar in Japan. Mocht het een succes worden, dan zou het zomaar eens kunnen dat Lexus het concept ook naar andere markten brengt. Al denk ik dat de gemiddelde Nederlandse Lexus-dealer er nog niet op zit te wachten.

Via: Autoblog.com

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