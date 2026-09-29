Deze Limited Edition sportcoupé was zo populair dat Europa hem ook krijgt

De Honda Prelude is terug van weggeweest en Honda heeft blijkbaar ontdekt dat mensen daar echt best wel enthousiast van worden. Vooral de speciale uitvoering van de hybride sportcoupé ging in Japan als een raket. Om die reden heeft Honda maar besloten dat de rest van de wereld ook mag genieten van dit feest. Europa mag zich dus dit najaar melden voor de Prelude Limited Edition.

Een Prelude met een rood randje

Ben jij zo iemand die bij een Limited Edition meteen denkt aan extra vermogen, een motor met wat meer pit en een setje racebanden? Dan zal ik je gelijk uit de droom helpen. Puur om teleurstellingen te voorkomen en ik het beste met jullie voor heb. Honda heeft namelijk vooral de spuit en de interieurafdeling aan het werk gezet.

De Prelude krijgt voor deze Limited Edition de nieuwe kleur Premium Crystal Garnet Metallic, een wel heel fraaie donkerrood tintje. Daar komen dan nog subtiele rode accenten op de bumpers bij en zwarte 19-inch wielen. Achter die wielen zitten wel dikke Brembo-remklauwen, zodat je in ieder geval kunt doen alsof je iets heel serieus aan het rijden bent.

Ook binnen wordt het één en al feest. Honda gebruikt een Bordeaux-kleurig interieur en strooit met rood stiksel over het stuur, dashboard, middenconsole, deurpanelen en stoelen. Op het dashboard staat ook nog een geborduurd Prelude-logo.

Honda omschrijft dat als een soort handgesigneerde uitstraling. Dat betekent dus eigenlijk: iemand heeft met een naald een logo in het dashboard gezet. Maar goed, dit soort speciale dingen moeten we in deze tijd wel koesteren.







Geen Type R, wel Type R-spullen

Onderhuids blijft de Prelude gewoon dezelfde hybride coupé. Extra pk's kan je dus vergeten. Dat is jammer, maar Honda heeft de auto technisch sowieso wat serieuzer aangepakt dan zijn brave uiterlijk doet vermoeden.

De Prelude heeft namelijk adaptieve dempers, een bredere spoorbreedte en een dual-pinion elektrische stuurbekrachtiging. De Brembo-remmen zijn bovendien groter dan die van een normale Civic. Ook het S+ Shift-systeem is aanwezig. Dat een beetje doet alsof je met een achttraps automaat rijdt, inclusief schakelmomenten, tussengas en het vasthouden van versnellingen.

In Japan kost de Limited Edition omgerekend ongeveer 35.300 euro. Wat hij in Europa gaat kosten, is nog niet bekend. Een normale Prelude heeft in Nederland een vanafprijs van 56.764 euro, dus goedkoop gaat die zeker niet worden.

Lekker naar Europa

Hoeveel Limited Editions Honda precies gaat bouwen, is ook een geheim. Wel is duidelijk dat de uitvoering dit najaar als modeljaar 2027 naar Europa komt.

Een echte Prelude Type R komt er voorlopig niet. Honda heeft zo'n uitvoering ondertussen uitgesloten. Wel werkt Honda Racing Corporation aan sportievere Performance Parts voor de Prelude. Misschien is er dus nog hoop voor iedereen.

Voor nu krijgen we vooral een mooier aangeklede Prelude, Brembo's en een flinke hoeveelheid rood. En dat is ook gewoon leuk.

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