Lynk en Co kán het dus wel!

Wij kennen Lynk & Co vooral als het bedrijf dat nepvolvo's verhuurt, maar die steeds duurder worden. Of iets in die richting. Maar als het plannentje dat ze hebben doorgaat, worden wij er hier wél erg warm van...

Want ze gaan iets doen wat ze nog niet eerder hebben gedaan. Dus het is een keer een keer geen SUV of sedan, maar een GT-concept. En die laten ze zien op de autoshow in Beijing die eind deze week begint. Ja, in Beijing ja. Daarom hebben ze de beurs ook zo genoemd. Duh.

Maar goed. Een GT dus. En geen verkeerde, zeggen wij op basis van de eerste teaser die ze hebben vrijgegeven. Het moet een lage, brede, twee-deurs auto worden. Of zoals Lynk & Co het zelf zegt:, "een klassieke GT maar dan met een vrij agressieve twist". Wij hadden het zelf niet beter kunnen zeggen... Het moet duidelijk sportief ogen, niet een beetje half-half.

Wat wel interessant is: dit komt niet helemaal uit de lucht vallen. Lynk & Co zit al jaren vrij diep in de autosport. Ze hebben in touring car-kampioenschappen aardig wat titels gepakt en proberen dat imago ook steeds meer richting hun straatauto’s te trekken. Dat zie je ook terug in dingen als de 03+ TCR, dat was al een raceauto die met wat kleine aanpassingen ook gewoon op straat had gekund.

Kortom, het lijkt de goede kant op te gaan bij Lynk & Co, laat maar komen. En juist in dat laatste schuilt de onzekerheid, we weten namelijk niet of ze hem echt willen gaan bouwen. Maar als jullie nou allemaal positief zijn, gaan ze het misschien doen.

Want al heeft hij geen V8, het oog wil ook wat!