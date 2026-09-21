Deze M3 heeft 180.000 kilometer gereden en is nog steeds duur

Wie voor de duurste E30 M3 wilt gaan, kan maar beter een half miljoen in een oude sok hebben liggen. Gelukkig zijn er ook M3’s van de eerste generatie die al wat meer ervaring hebben en daarom goedkoper zijn, zoals de BMW die op Marktplaats te koop staat.

Het exemplaar is er eentje uit 1987 die oorspronkelijk in Duitsland is geleverd. In 2012 kwam ie naar een Nederlandse eigenaar waar hij de afgelopen veertien jaar heeft doorgebracht. Onder de motorkap ligt een 2,3-liter viercilinder die 195 pk naar de achterwielen stuurt via een handbak. Binnen zeven seconden zit je aan de 100 km/u en de topsnelheid is een gezonde 230 km/u.















Die kilometerstand!

In bijna veertig jaar is er al flink met de M3 gereden. De kilometerteller leert ons dat hij al 182.482 kilometer onderweg is geweest. Da’s meer dan 4.500 kilometer per jaar in een E30 M3. Her en der zie je dat ook wel aan het interieur, maar over het algemeen vind ik de cabine er nog vrij netjes uit zien. Daarnaast is de volledige onderhoudshistorie aanwezig.







Wat moet de BMW E30 M3 met zoveel kilometers kosten?

Nu hoop je misschien op een prijskaartje waardoor je de investering gaat overwegen. Wie dacht voor minder dan 50.000 euro deze BMW op te halen, heeft het mis. De verkoper uit Heerhugowaard heeft de originele M3 op Marktplaats staan voor 93.950 euro. Voor dat geld heb je ook een jonggebruikte M3 Touring van de huidige generatie. Waar zou jij voor gaan: investeren in een klassieker of de huidige M3 rijden?

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