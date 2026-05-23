Iemand betaalde €172k voor deze M3 (en het is géén GTS)

Een knaloranje E92 BMW M3 die heel veel geld opbrengt op de veiling, dat moet wel een M3 GTS zijn. Toch…? Mis! Dit is een doodgewone E92 M3. Oké, niet helemaal, maar het is in ieder geval geen GTS.

Lime Rock Park Edition

De auto werd gisteren digitaal afgehamerd op Bring a Trailer en bracht maar liefst 200.000 dollar op, omgerekend 172.000 euro. Goed, dit is niet helemaal een standaard M3: het is een Lime Rock Park Edition.

De Lime Rock Park Edition wordt gekenmerkt door de kleur Fire Orange (dezelfde kleur als de GTS) en nog wat leuke extra’s, zoals een carbon splitter, een carbon spoilertje, een lichtgewicht uitlaatsysteem en een iets lager onderstel. Een geweldige uitvoering, maar uiteindelijk is het toch gewoon een dik uitgevoerde M3, niet meer dan dat. Lang niet zo speciaal als de GTS, met zijn 4,4 liter motor.

Kilometerstand

Naast het feit dat dit een Lime Rock Park Edition is speelt er nog iets mee. Je raadt het al: de kilometerstand. Deze auto is nog fabrieksnieuw, met 86 mile op de teller. Dat is 138 kilometer. Je weet dus dat de kilometerstand ook nooit meer verder gaat oplopen dan dat.

De kilometerstand is de échte reden dat er zoveel voor deze auto betaald is. Voor Lime Rock Park Editions – waar er 200 van gebouwd zijn, allemaal voor de VS – worden normaal bedragen van € 50.000 à € 60.000 betaald. Dat is ook al bijna dubbel zoveel als wat een normale E92 M3 in de VS kost, maar lang niet zo extreem als dit exemplaar.

Overigens is dit niet eens de duurste E92 M3. Vorige maand betaalde iemand € 175.199 voor een zwart exemplaar met 1.166 kilometer op de teller. Dan was dit toch de betere deal, want deze auto heeft tenminste een toffe samenstelling. En nog minder kilometers ook.