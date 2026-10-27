Deze M5 Touring op Marktplaats heeft de ultieme Halloween-spec

Halloween staat weer voor de deur, en dat betekent maar één ding! Nee, niet naar Walibi gaan om mensen in elkaar te meppen, maar pompoenen, enge outfits en een hoop enge dingen. Ben je inmiddels iets te oud om je te verkleden, maar wil je toch een beetje meedoen? Dan is deze M5 Touring op Marktplaats misschien wel wat voor jou...

De BMW M5 Touring is ondertussen geen zeldzame verschijning meer. De auto is financieel vrij aantrekkelijk omdat het een hybride is, hij is snel en hij is groot. De BMW in kwestie komt uit 2025 en heeft pas 32.469 kilometer op de teller. Daar kan je dus nog prima een paar jaar mee vooruit.

Verder krijg je wat je gewend bent van de M5: een 4,4-liter V8 met elektrohulp dat bij elkaar goed is voor een vermogen van 727 pk. Daarmee doe je 0 naar 100 in 3,6 seconden en heb je een topsnelheid van een begrensde 250 km/u. Behalve bij deze, want je beschikt over het M Driver's Package. Dat betekent dus 305 km/u. Je hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat je niet lekker mee komt in het verkeer.















Als we naar de buitenkant kijken dan heeft de auto misschien wel de perfecte Halloween-samenstelling gekregen. De carrosserie is geleverd in Saffierzwart, terwijl het interieur is uitgevoerd in Kyalami-oranje en zwart Merino-leer. Om de auto een beetje 'enger' te maken hebben ze ook nog een Maxton Design-bodykit gemonteerd. Bestaande uit een extra onderlip, sideskirts, spoiler en diffuser.

Goed in de opties

Gelukkig is er meer dan alleen een leuke kleursamenstelling. De M5 is verder uitgerust met keramische remschijven en 21-inch zwarte lichtmetalen velgen.

Binnenin gaat het optiepakket verder met elektrisch verstelbare M-stoelen, stoelventilatie, stoelverwarming vóór en achter, een verwarmd stuur en een panoramadak. Daarnaast wordt de muziek door je heen geblazen door het Bowers & Wilkins audio systeem en helpt Driving Assistant Professional en Parking Assistant Professional je tijdens het rijden en parkeren.







Altijd netjes onderhouden

De auto komt volgens de advertentie van de eerste eigenaar, heeft altijd netjes zijn onderhoud gehad bij de dealer en heeft ook nog fabrieksgarantie tot februari 2028. De verkoper, Autohuis Albert, biedt daarnaast de mogelijkheid om aanvullende garantie af te sluiten, mocht je het allemaal wat eng vinden.

De verkoper zou graag 126.950 euro voor de BMW willen hebben. Dat is best een smak geld, helemaal als je je bedenkt dat een nieuwe M5 Touring een vanafprijs van iets meer dan 150.000 euro heeft. Maar dan heb je nog geen optie aangevinkt, zo is het dan wel.

Ben jij in ieder geval groot fan van Halloween en van snelle BMW's? Dan is deze M5 misschien wel voor jou weggelegd.

Zelf even gluren? Linkje naar de advertentie vind je hier.

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