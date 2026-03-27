Het kenteken van deze Marktplaats-occasion is een lot uit de loterij

Jammer maar helaas: een gepersonaliseerd kenteken is niet mogelijk in Nederland. De politiek heeft er even naar gekeken, maar het plan is vorig jaar resoluut van tafel geveegd. Toch hebben we nu op Marktplaats een occasion gevonden met een perfect kenteken.

Geen Photoshop

Het gaat om een Aston Martin Vantage met 007 in het kenteken. Dat is al heel mooi, maar het is ook nog eens een 007 Edition. Je zou zweren dat het een Photoshop is, maar we kunnen bevestigen: dit is een écht kenteken. In 2024 hebben we al eens over deze auto geschreven in ons lijstje met toepasselijke kentekens.

De grote vraag is: hoe kan dit? Je kunt de tenaamstelling van een auto timen, maar niet heel precies. Als je in 2018 bijvoorbeeld een Rolls-Royce wilde hebben met een RR-kenteken, dan was dat te doen. Maar als je een specifiek cijfer op je kenteken wil hebben moet je extreem veel geluk hebben. Of zouden ze gewoon iemand bij de RDW omgekocht hebben...? Hoe dan ook: vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.

Living Daylights

Met de 007 Editions (er was ook een DBS) vierde Aston Martin de release van de 25ste James Bond-film, No Time to Die. De Vantage verwijst echter naar een oudere Bond-film: The Living Daylights. Daarin rijdt Timothy Dalton in een V8 Vantage op ski’s. Dat verklaart de skilatten op het dak. Ook de kleurstelling en de gele accenten verwijzen naar de Bond-auto.

© RM Sotheby's © RM Sotheby's

In de film had de V8 Vantage ook raketaandrijving. Dat heeft de 007 Edition helaas niet, maar er zijn nog wel wat leuke easter eggs te vinden in de auto. Zo zien we een vizier op de schakelflippers en staat op de achterkant van de zonneklep het getal 96.90, wat verwijst naar de radiofrequentie die James Bond gebruikte in de film.

Veel cooler dan dit wordt het natuurlijk niet. Van de Vantage 007 Edition zijn er maar 100 gemaakt, en dit is de enige die origineel Nederlands is. Er staat 13.777 kilometer op de teller en de verkoper op Marktplaats wil er €239.911 voor hebben. Gemiste kans om er geen €239.007 voor te vragen, maar vooruit. We hopen in ieder geval dat deze auto niet geëxporteerd wordt, want dat zou eeuwig zonde zijn van het kenteken.