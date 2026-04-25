Deze Marktplaats-occasion is €1,2 miljoen (!) duurder dan de nieuwprijs

Dat gelimiteerde Ferrari’s een goede investering zijn is al een tijdje bekend, maar dat het zó hard zou gaan met de F12tdf hadden de meeste kopers waarschijnlijk ook niet verwacht.

Op Marktplaats wordt nu een Ferrari F12tdf aangeboden voor maar liefst €1,7 miljoen. En dat is geen compleet onrealistische vraagprijs: zulke bedragen worden daadwerkelijk betaald voor F12tdf’s. Terwijl ze nieuw niet eens zo extreem duur waren.

Nieuwprijs

De vorige eigenaar kocht dit exemplaar in 2016 nieuw bij Kroymans. We weten niet het exacte bedrag dat er destijds voor betaald is, maar waarschijnlijk zo’n 5 ton. Oftewel: de auto wordt nu voor €1,2 miljoen boven nieuwprijs aangeboden.











De F12tdf is in feite niets meer en niets minder dan een iets snellere versie van de F12berlinetta. De standaard F12 is met zijn 740 pk ook al aardig sensationeel, dus je kunt ook gewoon 9 ton in je zak houden en voor 3 ton een F12berlinetta kopen. Maar goed, die is niet gelimiteerd. De F12tdf is dat wel, met een oplage van 799 exemplaren.

Het vermogen van de atmosferische V12 is in de F12tdf opgeschroefd naar 780 pk. Tegelijk is de auto 110 kg lichter. Verder is het koetswerk flink aangepast. Bij de 559 GTB en GTO moest je goed kijken om het verschil te zien, bij de F12tdf heb je dat probleem niet. Vrijwel alle carrosseriedelen zijn anders. Als je toch nog twijfelt, is de F12tdf heel makkelijk te herkennen aan de drie koelsleuven boven de achterwielen.

Rosso Scuderia

Je denkt natuurlijk dat deze auto is uitgevoerd in Rosso Corsa, maar nee, dit is Rosso Scuderia. Dit is iets lichtere tint, al is dat op de foto’s lastig te zien. De eigenaar koos verder voor zwarte velgen, zwarte remklauwen en een interieur met zwart alcantara en rode accenten. Niet heel fantatsierijk, maar wel een passende spec voor een hardcore Ferrari.

Er staat 9.263 kilometer op de klok. Dat is niet veel, maar de eigenaar heeft toch nog een beetje van de auto genoten. Er zijn genoeg F12tdf’s waar helemaal niet mee gereden is. En winst maak je toch wel… Mocht je toevallig net €1.725.000 hebben geërfd, dan kun je terecht op Marktplaats.