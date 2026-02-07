Deze Marktplaats-occasion is gesigneerd door álle Bekende Nederlanders

Nou ja, bijna alle… We missen nog de handtekening van Wouter.

Een 48 jaar oude Honda Civic is niet de meest spannende occasion, maar toch is dat de auto waar we vandaag over schrijven. Er is namelijk wat bijzonders aan de hand met dit exemplaar op Marktplaats. Deze Civic is voorzien van handtekeningen van zo’n beetje alle BN’ers die je maar kunt bedenken.

Nederlands elftal

Om te beginnen heeft het voltallige Nederlands elftal uit 2008 een krabbel gezet op de auto. Dat was een geweldige lichting, met onder meer Van Persie, Sneijder, Robben, Van Bronckhorst, Van Nistelrooij, Kuijt en Van der Sar. Helaas werden ze in de kwartfinale van het EK verslagen door Rusland, maar daar hebben we het verder niet over.

Het is niet alleen een voetbalfeestje, er staan ook nog handtekeningen op van tal van andere Bekende Nederlanders, uiteenlopend van André van Duin en Vader Abraham tot Peter R. de Vries en Andries Knevel. En wie wil er nou geen auto met een handtekening van Andries Knevel?

Goed doel

Je vraagt je misschien nog af hoe al deze handtekeningen op de auto terecht zijn gekomen. Dat heeft te maken met het evenement Racen tegen Kanker, dat in 2008 plaatsvond op Assen. De auto is uiteindelijk ook geveild voor het goede doel.

Het betreft overigens een origineel Nederlandse auto, die oorspronkelijk groen van kleur was. Voor Racen tegen Kanker is deze Civic echter overgespoten in wit, want dat is een betere ondergrond voor handtekeningen. Motorisch gezien is het gewoon de instappert, met een 60 pk sterke 1.2.

Enfin, deze Civic koop je natuurlijk niet voor de motor. Dit is leuk voor iemand die ruimte over heeft en houdt van auto’s met een verhaal. De verkoper op Marktplaats wil er €3.500 voor hebben.