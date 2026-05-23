Deze Marktplaats-occasion is veel nieuwer dan je denkt

Het is al 15 jaar geleden dat de Fisker Karma werd geïntroduceerd in Nederland en Fisker Automotive is al 12 jaar failliet. Deze Marktplaats-occasion zou dus al de youngtimerstatus kunnen hebben, maar niets is minder waar. Deze auto dateert gewoon uit 2022.

Je raadt het al: dit is de voortzetting van de Fisker Karma, die is omgedoopt tot Karma Revero. Aan het design is echter nauwelijks iets veranderd, dus deze auto oogt vrijwel identiek aan de auto die je 15 jaar geleden kon kopen. En tóch oogt hij nog hartstikke fris en modern. Dat is nou tijdloos design.











Techniek

Qua techniek is deze Karma Revero ook nog hetzelfde als de oude Fisker Karma. Helaas is dat gedeelte iets minder tijdloos. Dit is een plug-in hybride die minder actieradius heeft dan veel volledig elektrische auto’s, namelijk 480 kilometer. Het vermogen van 410 pk is nog steeds leuk, alleen iets minder indrukwekkend dan destijds in 2011. Zelfs het interieur is grotendeels hetzelfde gebleven, maar we moeten het Henrik Fisker nageven: ook de binnenkant is redelijk tijdloos.

Overigens heeft Henrik niks meer met deze auto te maken, voor alle duidelijkheid. Karma Automotive is ontstaan toen de Chinezen de inboedel van het failliete Fisker overkochten. Wel worden de auto’s nog steeds in de VS gemaakt.

Prijs

Ondanks de oude techniek is er toch veel voor deze auto te zeggen: je hebt een bloedmooie, exclusieve auto met 410 pk. Als je die nou voor een schappelijke prijs op de kop kunt tikken is het een hele interessante occasion.

Daar wringt helaas de schoen: de aanbieder op Marktplaats wil € 69.950 voor deze Karma met 41.109 kilometer hebben. Dat is niet de beste deal als je voor de helft een originele Fisker Karma op de kop kunt tikken, met als grootste verschil het bouwjaar…