Deze Marktplaats-occasion liet ons een beetje schrikken

Een Bentley Continental GTC is nooit de meest subtiele auto geweest. Ik bedoel, je hebt een stoffen dak, een 6,0-liter W12, vierwielaandrijving en genoeg luxe om een gemiddeld vijfsterrenhotel nerveus te maken. Maarrr, we zouden natuurlijk niet zomaar over een Bentley-occasion schrijven als er niet iets extra bijzonders aan de hand was. Op Marktplaats kwamen we namelijk een exemplaar tegen waarbij we bij het openen van de advertentie even moesten knipperen met onze ogen.

Een Bentley voor mensen zonder rem op de smaakknop

De basis is eigenlijk, net als bij deze Bentley, uitstekend. Het gaat om een Continental GTC uit 2008, een auto die destijds nieuw ruim boven de twee ton kostte en waar je heerlijk mee langs de Côte d'Azur kon flaneren zonder dat de inzittenden ook maar een spier hoefden te bewegen. Maar toen kwam Mansory.

Zoals iedereen weet staat deze Duitse tuner nou niet bepaald bekend om zijn bescheidenheid en dat zien we hier natuurlijk weer terug. De goudkleurige lak, de aangepaste bumpers, de enorme 22-inch velgen en diverse carrosserieaanpassingen zorgen ervoor dat deze Bentley net zo erg schreeuwt als een auto van Joël Beukers. Mooi? Daar mogen jullie zelf over oordelen. Opvallend? Oh jazeker.







Gelukkig zit er nog steeds een W12 in

Onder al het optische geweld schuilt gelukkig nog altijd een indrukwekkende auto. De bekende 6,0-liter W12 levert 561 pk en 650 Nm. Daarmee sprint de cabriolet in 5,1 seconden naar de 100 km/u en loopt hij door tot 314 km/u. Hartstikke prima cijfers als je geen tankstation vrees hebt.

Binnenin gaat het feest vrolijk verder met leer, hout, stoelverwarming, stuurverwarming, keyless entry, soft-close portieren, camera, navigatie en elektrisch verstelbare stoelen met geheugen. Kortom: alles wat je in 2008 zo'n beetje kon aanvinken.







Misschien toch een koopje?

Het opvallendste is misschien nog wel de kilometerstand. Deze Bentley heeft nog geen 100.000 kilometer gereden en staat momenteel op 96.886 kilometer. De vraagprijs bedraagt 46.950 euro. Dat is natuurlijk een serieus bedrag voor een achttien jaar oude Bentley, maar tegelijkertijd koop je voor dat geld ook een nieuwe Volkswagen Golf die aanzienlijk minder cilinders, turbo's en gouden lakdelen heeft. De vraag is meer of je met jezelf kan leven als je hier elke dag naar moet kijken.

Ben jij niet vies van een beetje goud? Dan kan je de advertentie hier bekijken!

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