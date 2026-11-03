Deze Marktplaats-occasion is uniek, maar er zit een flinke adder onder het gras

Een auto kan om verschillende redenen bijzonder zijn: een beperkte oplage, een lage kilometerstand, een unieke kleurstelling, een bijzonder verhaal… De Marktplaats-occasion die we nu gevonden hebben heeft het allemaal!

Om te beginnen is het een bijzonder model, want we hebben het over een Morgan Aero SuperSports. Hier zijn er officieel maar 200 van gebouwd en misschien in de praktijk nog wel minder. Dit is dus sowieso al een uiterst zeldzame verschijning.

Aero SuperSports

Mocht je niet zo thuis zijn in het Morgan-gamma (het is je vergeven): de Aero Supersports is gebaseerd op de Morgan Aero 8 Series 4 uit 2007. Deze auto heeft een 4,8 liter N62 BMW V8, goed voor 367 pk. De auto was standaard een roadster, maar er kwam ook een coupé, genaamd de AeroMax, en een targa: de Aero SuperSports. De Aero 8 Series 4 was overigens ook de eerste Morgan die je met automaat kon krijgen, iets wat deze Marktplaats-occasion ook heeft. Het betreft een zestraps ZF-bak.















De Aero SuperSports werd in 2009 onthuld op Villa d’Este, maar in 2011 stond er ook een exemplaar op de Autosalon van Genève. Je raadt het nooit, maar dat was deze specifieke auto. Dit is tevens het enige exemplaar dat uitgevoerd is in de kleur Liquid Metal. Dat is een soort zilver met een matte afwerking. De auto kan het goed hebben, we weten alleen niet of dat ook voor de velgen geldt. De Aero SuperSports is weliswaar geen old school Morgan, maar zwarte velgen gaat toch een stapje te ver.

Midden-Oosten

En dan is er nog een reden waarom deze auto bijzonder is: de kilometerstand. Deze Morgan is al 14 jaar oud en heeft toch een maagdelijke 3.400 kilometer op de teller staan. Na zijn moment of fame op de beursvloer van Genève vertrok de Morgan naar het Midden-Oosten en daar heeft de auto vooral stilgestaan in collecties.

De doelgroep van deze auto zal heel erg beperkt zijn, maar hoe je het ook wendt of keert, het is iets heel bijzonders. Daarom wordt er € 159.995 voor gevraagd op Marktplaats. Dat is al een hoop geld, maar er zit nog een heuse boa constrictor onder het gras. De auto staat momenteel namelijk nog steeds in het Midden-Oosten... De vraagprijs is exclusief kosten voor verscheping en import en ook exclusief btw. Dus als je deze auto daadwerkelijk op Nederlands kenteken wil hebben zit je al gauw over de twee ton.

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