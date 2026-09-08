Deze goedkope Quattroporte ZF op Marktplaats is het gokje wel waard

Een Maserati Quattroporte met een dikke V8 voor minder dan 20.000 euro. Normaal gesproken zouden alle alarmbellen in je hoofd afgaan. Je hart zal het wel prima vinden. Maar dit is een occasion waarbij je hoofd én je hart vrede kunnen vinden.

De Quattroporte van de vijfde generatie is toch wel een bekende verschijning op Marktplaats. Er staan er zat te koop. Vooral voor bedragen die regelmatig verdacht laag lijken. Het ‘probleem’ is dat veel goedkope exemplaren zijn uitgerust met de beruchte Duo Select-transmissie. Die wil je niet.

ZF maakt het verschil

De Duo Select is technisch gezien een geautomatiseerde handbak. De bak kan behoorlijk lomp schakelen en staat bovendien niet bepaald bekend om zijn probleemloze karakter. Reparaties kunnen flink in de papieren lopen, waardoor een goedkope Quattroporte met Duo Select zomaar een heel dure kan worden. Niet alleen rij je dan in een Quattroporte, maar hebben de garagerekeningen ook Quattro-cijfers.

Dat maakt dit exemplaar, aangeboden door een particulier, nou juist zo interessant. Deze grijze Sport GT uit 2008 heeft de ZF 6HP-automaat. Dat is precies de transmissie die je wilt hebben als je een Quattroporte van deze generatie zoekt.

De ZF-bak schakelt veel soepeler en is over het algemeen een stuk betrouwbaarder dan de Duo Select. Daarmee verdwijnt natuurlijk niet ieder risico van een Maserati van bijna twintig jaar oud, maar je haalt wel een belangrijke potentiële financiële hoofdpijn uit het verhaal. En dan blijft er nog behoorlijk veel auto over voor die 18.995 euro. Want voor dat bedrag staat de Italiaan te koop op Marktplaats.

400 pk Italiaanse V8

Deze specifieke occasion is uitgerust met de 4.2-liter atmosferische V8 met 400 pk. Als alle paarden aan boord er nog zin in hebben, bedraagt de topsnelheid 270 km/u. Volgens de verkoper zijn onder meer de stuurkolom, middenconsole en panelen van de deurgrepen opnieuw gespoten. Daarmee moet ook het beruchte ‘sticky buttons’-probleem grotendeels verleden tijd zijn.

De auto heeft 144.000 kilometer achter de kiezen en komt oorspronkelijk uit Japan. Dat hoeft geen eng verhaal te zijn. Juist in Japan zijn ze ontzettend zuinig op hun auto’s, dus eigenlijk is het alleen maar een goed teken. De import vond plaats in 2022. Volgens de advertentie is de auto dan ook schadevrij en onderhouden door een Maserati-specialist.

Voor 18.895 euro koop je dan toch wel een toffe Maserati Quattroporte met de goede versnellingsbak. Zo’n slagschip dagelijks rijden is natuurlijk wel een dure hobby. De 90 liter tank vullen met Euro98 á 2,70 euro per liter is toch weer 243 euro aftikken. Yikes. Misschien voor erbij?