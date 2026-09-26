Deze Maybach op Marktplaats kost je nog geen 40 mille

Je hoeft helemaal geen Mercedes-Maybach te kopen om eruit te zien alsof je een Mercedes-Maybach hebt. Kijk maar eens naar deze S-Klasse op Marktplaats. De auto begon zijn leven namelijk gewoon als S 400 Hybrid, maar ergens onderweg vond iemand dat blijkbaar niet chic genoeg.

Van S 400 naar ‘Maybach’

Dit is natuurlijk geen echte Mercedes-Maybach S-Klasse. Het gaat hier namelijk om een S 400 Hybrid uit 2017 die zowel vanbinnen als vanbuiten is omgebouwd naar Maybach-stijl.

Dat betekent dus andere bumpers, Maybach-stoelen en de nodige uiterlijke aanpassingen. Zelfs aan de sterrenhemel is gedacht. Want als je toch bezig bent, kan je het net zo goed meteen goed doen toch?

Natuurlijk is het bij de buitenkant niet alleen bij de bumpers en wat logo's gebleven. De auto is namelijk ook in een ander kleurtje gewrapt. Daaronder zit dus nog de originele lichtgrijze metallic lak. Mocht je op een ochtend wakker worden en besluiten dat je toch liever weer een normale S-Klasse hebt, dan is er dus nog gewoon een weg terug.

Onder de motorkap is het allemaal wat minder Maybach. Daar ligt de bekende 3,5-liter V6 van de S 400 Hybrid. Samen met de elektromotor is die goed voor 306 pony's. Geen dikke V8 of V12 dus, maar heel langzaam ben je nou ook weer niet.











Aan luxe geen gebrek

Nu was een W222 S-Klasse van zichzelf natuurlijk al geen pauper-bak. Dit exemplaar heeft onder meer Airmatic-luchtvering, Distronic Plus, een head-updisplay, Keyless Go, tv-schermpjes, stoelverwarming en een 360-gradencamera.

Daar komen dan de aangepaste stoelen, sfeerverlichting en het volledig lederen bruine interieur nog bij. Met 133.847 kilometer op de teller heeft de Mercedes wel al wat levenservaring opgedaan. Maar overduidelijk geen kilometerstand om je echt druk over te maken.

Het leuke is vooral hoeveel moeite er is gedaan om de S-Klasse een stuk duurder te laten ogen dan hij daadwerkelijk is. Van een afstandje zal de gemiddelde voorbijganger waarschijnlijk niet eerst het chassisnummer controleren voordat hij onder de indruk raakt.







Een ‘Maybach’ voor 39.999 euro

En dan komen we bij het interessantste onderdeel: de prijs. In de advertentietekst wordt nog gesproken over 44.500 euro, maar bij de vraagprijs staat 39.990 euro. Welke van de twee het is zal je aan de verkoper moeten vragen.

Of je zo'n omgebouwde S-Klasse moet willen, is natuurlijk een kwestie van smaak. Maar één ding is zeker: voor veertig mille krijg je bijzonder veel aanwezigheid op de oprit.

Alleen niet tegen de buurman zeggen dat hij eigenlijk als gewone S 400 Hybrid ter wereld kwam.

Interesse? Linkje vind je hier!

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