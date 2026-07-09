Dit is de laatste en krachtigste McLaren uit de 720S-familie

De supercardynastie van McLaren die in 2017 begon met de 720S en werd voortgezet met de hardcore 765LT en verfijnde 750S, nadert zijn einde. Het merk uit Woking gaat werken met een nieuwe basis, maar niet voor een passend einde. McLaren trekt daarom het doek van het slotakkoord op dit platform: de McLaren 788HS.

De letters 'HS' staan voor High Sport. Tot nu toe mochten slechts twee eerdere modellen deze naam dragen: de MP4-12C HS en de MSO HS. Behoorlijk speciaal dus, die HS-badge. De 788HS is dan ook niet zomaar een actiemodel, maar volgens McLaren de meest extreme, krachtige en aerodynamisch geavanceerde evolutie van deze serie ooit gemaakt.









Specificaties

Het vermogen van de 788HS kun je wel raden. Zoals bij andere McLarens is de uitvoeringsnaam ook het vermogen in pk: 788 stuks dus. De power komt natuurlijk uit de M840T 4,0-liter twin-turbo V8. Het extra vermogen haalt McLaren onder meer uit het gebruik van nieuwe lichtgewicht gesmede zuigers en turbo's met zo min mogelijk turbo lag. Oh, het koppel is trouwens 800 Nm.

Omdat McLaren obsessief met gewichtsbesparing is omgegaan, weegt de auto droog slechts 1.265 kilo. Dat resulteert in een pk-gewichtsverhouding van 623 pk per ton — de hoogste ooit binnen deze modellijn. En het kan nog lichter. Via McLaren Special Operations (MSO) kunnen klanten kiezen voor een carrosserie in volledig Visual Carbon Fibre, waarbij elk carrosseriepaneel het onbewerkte koolstofvezelpatroon laat zien. Het resulteert in geweldige prestaties: 0-100 km/u in 2,8 seconden, 0-200 km/u in 7 seconden en een topsnelheid van 330 km/u.

Aan de buitenkant is direct te zien dat de 788HS is ontworpen voor het circuit. Het volledig uit carbon opgetrokken aeropakket genereert 10 procent meer downforce dan de toch al extreme 765LT. Dat komt mede door een S-duct in de motorkap, een complexe splitter onder de voorbumper en F1-achtige diffuser aan de achterkant.

Rauw rijbeleving

McLaren zorgt er op een toffe manier voor dat je de achtcilinder nog beter voelt. Letterlijk, want de motorsteunen zijn extra stijf gemaakt. Hierdoor worden de trillingen van de V8 rauwer doorgegeven aan de cockpit. Een herzien titanium uitlaatsysteem met vier centrale eindpijpen zorgt bovendien voor een lekkerdere soundtrack. Toch moet de 788HS ook op lange afstanden comfortabel zijn.

Verder geniet de McLaren 788HS ook onderhuids van het beste dat dit platform te bieden heeft. De vering is het Proactive Chassis Control III hydraulische veersysteem waarbij de voorkant 5 millimeter lager ligt dan bij een 750S voor een scherper instuurgedrag. De remmerij is dan weer overgenomen van de McLaren Senna. Ze worden omklemd door gesmede aluminium monoblock-remklauwen met zes zuigers aan de voorkant, inclusief speciale koelkanalen die rechtstreeks uit de racerij stammen. Tot slot introduceert de 788HS een primeur voor deze serie: een center-lock wielmoersysteem op gloednieuwe, superlichte gesmede lichtmetalen velgen.

Exclusief einde

De McLaren 788HS is extreem exclusief, maar voor een HS dan weer heel inclusief. Van de eerdere HS-McLarens werden er maar 5 en 25 gebouwd. Van de 788 komen er wereldwijd 200: 100 coupés en 100 Spider-cabrio’s. Omdat elk exemplaar via de MSO-afdeling volledig naar de smaak van de koper wordt aangepast, zal geen enkele 788HS hetzelfde zijn. Wie op Goodwood is dit weekend kan de 788HS al bewonderen. Een waardig en historisch afscheid van een van de beste supercar-platforms van het afgelopen decennium.

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