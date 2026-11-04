Ford heeft de meest absurde crate engine ooit gebouwd

Je kent de Ford Bronco waarschijnlijk als gewoon een leuke terreinwagen. Maar bij SEMA in Las Vegas heeft Ford een Bronco neergezet waar je twee keer van achter je oor gaat krabben. En dat is niet alleen door zijn uiterlijk, maar vooral door wat er onder de kap ligt.

De auto in kwestie gaat onder de toffe naam: Frostwarden, een absurde terreinwagen op basis van de Ford Bronco. Klinkt een beetje alsof die één of andere Disney-schurk uit Frozen is maar dat is niet het geval. Toch zou het wel mogelijk zijn met wat er onder de kap zit. Ford heeft de terreinwagen namelijk voorzien van de nieuwe Megazilla 2.0. Een bizarre 7,3-liter grote V8 met supercharger die goed is voor een misselijkmakend vermogen van 1.200 pk en dik 1.355 Nm aan koppel. Als je daar niet bang van wordt...

Daarmee noemt Ford het de krachtigste crate engine die ooit door een autofabrikant is ontwikkeld. En nee, het is niet gewoon een V8 met een supercharger erop geschroefd. De gehele motor is verstevigd, de nokkenas is aangepast, er zijn grotere zuigers en injectoren gemonteerd en het vermogen wordt uiteindelijk nog omhoog gekrikt door de 3,0-liter grote Whipple-supercharger.

Flink wat aanpassingen

Geef je een auto zo veel vermogen, dan moet je ook het onderstel een beetje aanpassen. Dat heeft Ford onder andere gedaan door een setje 42-inch BFGoodrich BAJA T/A's op 18-inch Weld-beadlockvelgen te monteren. Daarnaast zorgen de Portaalassen van 74Weld voor extra bodemvrijheid en de Dana-aandrijfdelen en Bilstein-dempers dat alles netjes op zijn plek blijft.





Misschien dat je het door de naam al verwacht, maar het ontwerp van de gigantische terreinwagen is geïnspireerd op een Arctisch zoek- en reddingsvoertuig. Of je met 1.200 pk daadwerkelijk makkelijker een gestrande skiër uit een lawine haalt, weet ik niet. Maar je kan niet ontkennen dat het er tof uitziet.

Helaas niet te koop

Helaas kan je de Frostwarden niet zo bij de plaatselijke Ford-dealer kopen. Het ding is samen met een heel netwerk van gespecialiseerde partners gebouwd en moet eigenlijk gewoon laten zien wat er allemaal mogelijk is.

De Megazilla 2.0 daarentegen komt wel gewoon op de markt. Een prijs is nog niet duidelijk maar de atmosferische Megazilla kost bij Ford 25.295 dollar, omgerekend ongeveer 22.000 euro.

Binnenkort kan je dus een 1.200 pk sterke crate motor kopen voor je hobby project. Ik zou zeggen: doe eens gek.

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