Deze meneer gaat vaker door de wasstraat dan jij

Het blijft een heerlijk polariserend onderwerp, de wasstraat. De een is er gek op, de ander noemt het de krasstraat. Maar met dat laatste veegt de volgende meneer zijn bips af.

We hebben het vandaag over een zekere Gert. Gert rijdt een dikke Suzuki Splash en Gert wil graag een schone auto. Daarom gaat hij weleens naar de wasstraat. Heel normaal zou je denken, ik ben misschien een beetje als Gert. Toch? Nou, dan ken je Gert nog niet, dat is namelijk de Nederlands kampioen wasstraten.

Hij reed de afgelopen tien jaar tijd maar liefst 2.750 keer door dezelfde wasstraat. En dan begint het rekenen. 2750 gedeeld door 10 is 275 wasbeurten per jaar. Dat maakt 5,2 wasbeurten per week. Dus Gert gaat eigenlijk elke werkdag naar de wasstraat en in het weekend gaat hij 0,2 keer. Waarschijnlijk pompt hij dan de banden van zijn Splash op. Maar waarom zou je dat in hemelsnaam doen?

Zijn uitleg is eigenlijk heel simpel. De wasstraat ligt op zijn vaste route en als hij er toch langs rijdt, neemt hij de auto meteen even mee. Zo blijft hij altijd schoon. Dat levert hem niet alleen een blinkende auto op, maar ook een bijzonder record. De exploitant zette hem in het zonnetje als trouwste klant. En als je denkt dat Gert inmiddels bijna failliet is, neen. Hij heeft een abonnement voor 28 euro per maand. Dat heeft hij er inmiddels wel uit.

Allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar het laat ons wel zitten met een paar vragen. Als eerste natuurlijk, hoe komt hij aan zoveel tijd? Want als je uitgaat van 10 minuten per wasstraat bezoek, dan kom je op het volgende uit:

2.750 wasbeurten × 10 minuten = 27.500 minuten

Dat is 458 uur en 20 minuten

Ofwel 19 dagen, 2 uur en 20 minuten onafgebroken in of bij de wasstraat

En de laatste en meest prangende vraag; zit er überhaupt nog wat lak op die Suzuki? En zo ja, wat voor verf hebben ze gebruikt in Japan? Die willen wij ook!

Maar dat allemaal terzijde, wij feliciteren Gert van harte met zijn prestatie. Op naar de volgende 2750!