Deze Mercedes CL 500 op Marktplaats is specialer dan je denkt

Er zijn van die auto’s die naarmate de jaren voorbij vliegen een beetje in de vergetelheid raken. Deze Mercedes CL 500 uit 2003 is precies zo’n gevalletje. Een dikke coupé die destijds helemaal volgepropt werd met luxe. Maar bij deze CL is dat niet het enige wat hem interessant maakt.

Een CL 500 met een flinke dosis Lorinser

De basis van deze Mercedes is natuurlijk al niet gek. Onder de lange motorkap ligt een 5.0-liter V8 met 306 pk, gekoppeld aan een vijftraps automaat. Van 0 naar 100 km/u duurt 6,3 seconden en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Maar daar draait het hier niet om.

Maar kijk nog eens goed naar die auto. Dit is niet gewoon een CL 500, maar een Lorinser F01. En dat is niet gewoon een fancy typeplaatje dat iemand achteraf op de kofferbak heeft gelijmd.

De F01 was een serieus Lorinser-pakket voor de Mercedes W215. Deze Duitse tuner leverde onder meer een eigen voorbumper, grille, sideskirts en achterbumper. Ook spoilers, sportuitlaat en aangepaste onderdelen voor de ABC-vering hoorde erbij. En uiteraard waren er de nodige grote Lorinser-wielen.

Deze CL staat namelijk op 20-inch lichtmetaal. Precies de maat waarvan je in 2003 dacht dat het gigantisch was en waarvan je tegenwoordig denkt: ach, kan prima.

Het resultaat is heerlijk ouderwets. Een enorme zwarte Mercedes-coupé met een V8 en een bodykit van een Duitse tuner.













Luxe zoals Mercedes het vroeger deed

Ook het interieur is lekker ouderwets, maar toch nog steeds modern. Zwart leder, hout, elektrisch verstelbare comfortstoelen met geheugen, stoelverwarming, een elektrisch schuif-/kanteldak en xenonverlichting. Voor de liefhebber zit er zelfs een tv-ontvanger in. Al weet ik niet of je daar tegenwoordig nog veel aan hebt.

Verder heeft deze CL onder meer een koelbox, elektrische zonwering achter, stuurverwarming, navigatie en adaptieve cruisecontrol. Volgens de advertentie is de auto dealeronderhouden, zijn de onderhoudsboekjes aanwezig en krijg je drie sleutels mee.

De kilometerstand bedraagt een nette 111.048 kilometer en zou aantoonbaar correct zijn.











Voor 19.950 euro staat-ie op Marktplaats

De verkoper wil er graag 19.950 euro voor hebben. Zuinig is-ie natuurlijk niet. De fabrieksopgave komt in de stad uit op 17,3 liter per 100 kilometer. Maar goed, je koopt hem ook niet om een wedstrijdje zuinig rijden te winnen.

Dit is zo’n auto die je koopt omdat je een beetje Duits geweld uit een tijd wilt hebben waarin een Mercedes-coupé nog gewoon belachelijk groot, zwaar en luxe mocht zijn. En dankzij het Lorinser-spul is deze CL ook nog eens een stuk bijzonderder dan een standaard CL 500.

Interesse? Linkje vind je hier.

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