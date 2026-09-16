Deze Mercedes is 6 ton afgeschreven na 200 kilometer

In augustus schreven we over de enorme autocollectie van de Belgische ondernemer en oud-burgemeester Willy Michiels die onder de hamer zou gaan. Dat is inmiddels gebeurd, dus we gaan het even hebben over de opbrengst.

Willy Michiels a.k.a. de bingokoning – hij vergaarde zijn vermogen met gokautomaten – kwam in 2020 te overlijden. Het heeft even geduurd, maar gisteren werd zijn autocollectie geveild door RM Sotheby’s. Deze bestond uit maar liefst 94 auto’s. Mercedes vormde de hoofdmoot, maar in totaal waren er 28 merken vertegenwoordigd.

Vooral interessant is de Maybach G 650 Landaulet, waar er maar 99 van gemaakt zijn. Op een veiling in Knokke had Michiels maar liefst € 1,2 miljoen voor deze auto neergeteld. De Maybach bracht nu slechts € 612.500 op, dus er is 6 ton afgeschreven op deze auto... Terwijl er maar 200 kilometer op de teller stond. We moeten er wel bij zeggen dat de opbrengst van de veiling voor het goede doel was, dus Michiels had deze auto waarschijnlijk niet gekocht om winst te maken.

Geen teleurstelling

De veiling was dan ook zeker geen teleurstelling. Voor de Landaulet had RM Sotheby’s al gerekend op een bedrag van 6 à 7 ton. De rest van de auto’s bracht ook net zoveel of meer op dan verwacht, ondanks het feit dat alles zonder reserve werd geveild. Of misschien moeten we zeggen: dankzij. Alles bij elkaar was de veiling goed voor € 6,59 miljoen. Dat lijkt misschien nog mee te vallen voor 94 auto’s, maar er zaten ook best wat auto’s tussen die niet extreem bijzonder waren.

Het klapstuk van de veiling was een 300 SL Roadster, die Michiels pas in 2019 had gekocht. Dat was een jaar voor zijn overlijden. Michiels was toen al 83, maar zijn verzamelwoede was nog niet bedaard. Een 300 SL valt natuurlijk nooit tegen op de veiling: deze auto bracht ruim € 1,2 miljoen op.

Met dank aan Pieter voor de tip!

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