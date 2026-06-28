Deze Mercedes is duurder en absurder dan de meeste supercars

Luxe SUV’s zijn er tegenwoordig in alle soorten en maten, maar weinig zijn zo compleet doorgedraaid als de Mercedes-Maybach G 650 Landaulet. Alsof een gewone G-Klasse nog niet genoeg aanwezigheid had, besloot Mercedes hem een beetje te verhogen, iets zwaarder te maken, een V12 te geven en er een halve cabrio van te maken. Daar kan je best lekker mee flaneren deze zomer.

Toen Mercedes helemaal losging

Deze G 650 Landaulet uit 2018 komt nog echt uit een tijd waarin Mercedes-AMG en Maybach het leuk vonden om samen nog absurde dingen te doen. Gebaseerd op de al eigenlijk al krankzinnige Mercedes-Benz G 500 kreeg de Landaulet een complete make-over een gigantische bodemvrijheid en vooral een achtercompartiment dat er een stuk beter uitziet dan de Business Class van de KLM.

Voorin zit de chauffeur. Achterin zit de baas. En dat verschil mag je ook zeker voelen. De achterpassagiers krijgen namelijk losse verstelbare Maybach-loungestoelen met vanzelfsprekend massage, ventilatie en verwarming, inclusief elektrisch dak dat je met een druk op de knop kan laten zakken zodat je champagnekurk er niet doorheen schiet. Mocht je nu denken dat dat alles is, nee natuurlijk niet... Besef je even dat je hier achterin echt als een keizer zit en van echt alle gemakken bent voorzien. Een glazen scheidingswand naar voren, gekoelde/verwarmde bekerhouders, inklapbare tafels, entertainment, geweldige audio en natuurlijk ontzettend veel hout en nappaleer.

















De dikste V12-G ooit

Onder de motorkap ligt misschien wel het mooiste onderdeel van de hele auto. Een 6,0-liter biturbo V12. Goed voor 630 pk en maar liefst 1.000 Nm. Tegenwoordig halen EV’s dat soort cijfers makkelijk, maar die doen dat meestal zonder ziel, zonder drama en zonder twaalf cilinders.

Ondanks een leeggewicht van maar liefst 3.350 kilo sprint deze knaller alsnog in 6,0 seconden naar 100 km/u. Dat is echt bizar, want dat betekent dat deze Mercedes met dit gewicht ongeveer even snel accelereert als een moderne hot hatch. De topsnelheid is begrensd op 180 km/u. Waarschijnlijk uit medelijden met de natuurwetten.





















Bijna nooit gebruikt

Dit specifieke exemplaar maakt het nog gekker. Hij heeft namelijk slechts 405 kilometer gereden. Dat is minder dan sommige Nederlanders in een week woon-werkverkeer weg tikken. Gemiddeld reed deze Maybach sinds 2018 nauwelijks meer dan een paar tientallen kilometers per jaar.

En dat snappen we ergens wel. Een auto als deze koop je niet om kilometers te maken. Je koopt hem als ultiem statement. Als rijdend bewijs dat subtiliteit niet jouw sterkste eigenschap is. Het mooiste aan de G 650 Landaulet is misschien nog wel dat hij vandaag waarschijnlijk onmogelijk zou zijn. Een kleine serie handgebouwde V12-luxemonsters van ruim drie ton met cabriodak en portaalassen? In 2026 klinkt dat bijna als sciencefiction.

Wat dat dan allemaal moet kosten? Slechts 949.500 euro. En ja, dat is inderdaad een gigantisch bedrag voor deze gigantische auto. Mocht je dat bedrag nog wel hebben liggen en je bent wel op zoek naar zo'n luxe tank dan kan je 3B Exclusief altijd even een berichtje sturen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws