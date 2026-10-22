Deze Mercedes met 900 pk is langzamer dan een Volvo EX30

900 pk in een auto is sowieso onzin, laten we dat even vooropstellen. Maar het is helemaal onzin in de auto die we vandaag voorgeschoteld krijgen. Dit is namelijk een verlaagde G-Klasse pick-up.

We hebben het over de Brabus P 900 Rocket Edition. Je krijgt nu misschien een beetje een déjà vu, want Brabus komt zowat iedere week met een extreem gelimiteerde Rocket Edition. Ook deze specifieke variant – een pick-up met 900 pk – was er al eerder, maar dat was nog de ‘oude’ G-Klasse.

Er is inmiddels de vernieuwde W465 G-Klasse, die een nieuwe generatiecode heeft gekregen, maar feitelijk niets meer is dan een facelift. Brabus heeft de gelegenheid echter aangegrepen om weer een reeks nieuwe speciale editions op de markt te brengen.

Hyperpick-up

Eerlijk is eerlijk: deze auto is wel specialer dan een doorsnee getunede G-Klasse, die op iedere straathoek te vinden is. Brabus heeft het chassis verlengd en de auto omgebouwd tot pick-up. Deze Rocket Edition is daarnaast verlaagd. Het resultaat is een hele bijzonder niche, die je superpick-up zou kunnen noemen. Of misschien zelfs hyperpick-up.

















900 pk is namelijk niet mals. Brabus heeft de 4,0 liter V8 opgeboord naar 4,5 liter en maximaal uitgewrongen. De motor levert nu 900 pk en 1.250 Nm aan koppel. Daarmee zit dit bakbeest in 3,7 seconden op 100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 280 km/u.

Volvo EX30 is sneller

Indrukwekkende cijfers, maar toch is het een beetje lullig dat je met 900 pk en 1.250 Nm een stoplichtsprintje gaat verliezen van een willekeurige elektrische crossover. Zo sprint de Volvo EX30 P8 AWD in 3,6 seconden van 0 naar 100. Zijn we nu appels met peren aan het vergelijken? Absoluut, maar we moeten de prestaties van deze auto toch even relativeren.

Uiteraard is deze auto weer ontzettend exclusief, want Brabus bouwt maar 10 exemplaren. Dat is serieus weinig, maar Brabus heeft al héél veel gelimiteerde oplages gebouwd op basis van de G-Klasse. Dus als je alles bij elkaar optelt is het toch allemaal wat minder exclusief. Maar dat zal Brabus er niet van weerhouden om de hoofdprijs te vragen. De prijs wordt niet vermeldt, maar reken op zo’n 9 ton, inclusief Nederlandse belastingen.

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