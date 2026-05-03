Deze Mercedes SL kost €370k en is af fabriek matwit

De eerste Maybach SL is al een jaar geleden gearriveerd in Nederland, maar het gaat nog niet echt hard. Logisch, want deze auto is peperduur en ietwat smaakgevoelig.

Recent schreven we over René Froger die met een Maybach SL in de P.C. Hooftstraat werd gesignaleerd, nu is dit witte exemplaar gespot in Groningen. Deze auto staat al sinds juni op kenteken, maar liet zich nu voor het eerst fotograferen.

Weinig keuze

Je zou denken dat je bij het samenstellen van zo’n auto veel keuze hebt, maar dat valt vies tegen. De Mercedes-Maybach SL is tot op heden alleen leverbaar als Monogram Series, en die is er maar in twee kleuren. Je kunt kiezen uit Granaatrood – zoals René Froger deed – of Opalietwit magno. Als je het Mercedes-jargon een beetje kent, weet je dat magno staat voor mat.

Wat je niet kunt kiezen is de kleur van de motorkap; die is altijd zwart. Bij de Monogram Series in ieder geval. Wie weet komt er later nog een Maybach SL met een normale motorkap. Maar wees niet bang: ook dan zijn er nog genoeg herkenningspunten, zoals de grille met verticale spijlen, het vele chroom en de rechtopstaande ster op de motorkap.

Geen V12

De naam SL 680 suggereert een dikke V12, maar als je dat verwacht kom je van een koude kermis thuis. De Maybach is technisch identiek aan de SL 63. Dat betekent: een biturbo V8 zonder hybridehulp, die 585 pk levert. Daar is niks mis mee, maar de naam SL 680 schept verwachtingen die de auto niet waar kan maken.

De meerwaarde ten opzichte van een SL 63 zit ‘m dus puur in de tierelantijnen. Daarvoor betaal je een meerprijs van bijna € 70.000. Een SL 63 kost namelijk € 302.000 en voor deze Maybach SL 680 heeft de eigenaar € 370.193 neer moeten tellen.

Voor dat geld heeft hij in ieder geval wel iets exclusiefs gekregen, want tot dusver staan er maar drie exemplaren op Nederlands kenteken. Genoeg reden om deze spot van @marcel050 tot Spot van de Week te bombarderen.

