Welk merk lijdt er het meest onder de Chinese invasie?

Met een enorme lading aan goedkope stekkerauto's werken de Chinezen aan met een inmiddels hard groeiend marktaandeel in Europa. En de rek is er nog niet uit, want er komen schijnbaar dagelijks meer Chinese merken en modellen bij die wel een stukje van markt denken te kunnen winnen. De ruimte daarvoor moet ergens vandaan komen, maar bij wie?

Sinds de invasie van de Chinese nieuwkomer in 2021 langzaam van start ging, hebben ze inmiddels ruim 11 procent aan marktaandeel in Europa naar zich toe getrokken. Best indrukwekkend in slechts vijf jaar. Tenminste, tot je het uitsplitst naar fabrikant. Dan valt het allemaal wat meer in perspectief en valt het wel mee.

© Dataforce Marktaandeel Chinese automakers in Europa

Zo zie je dat het overgrote deel bij slechts drie fabrikanten terecht komt en dat de rest eigenlijk niet echt meetelt. Nu moet er wel gezegd worden dat Dataforce, de leverancier van deze data, ervoor heeft gekozen om Geely ietwat te benadelen. In het overzicht worden namelijk de cijfers van Volvo niet meegenomen, omdat bij hen te boek staat als Zweedse fabrikant, terwijl er toch wel degelijk Volvo's uit China kwamen en komen.

Stellantis lijdt het meest

Ook grappig is Leapmotor, waar Stellantis grootaandeelhouder in is. De twee hebben een joint venture opgezet voor de Europese distributie waar Stellantis 51 procent van de aandelen in heeft. De vraag is hoe blij Stellantis nog is met die constructie, want Leapmotor is een van de snelst groeiende Chinese merken en lijkt vooral de verkoop van de Europese autobouwer te kannibaliseren. Zoals je hieronder ziet is het namelijk Stellantis die het grootste marktaandeel heeft ingeleverd sinds de Chinezen voet op Europees grondgebied zetten.

© Dataforce

Dan is het natuurlijk ook nog best interessant om te zien welke autoproducerende landen het meest aan Europees marktaandeel inleveren aan de Chinezen. Verrassend genoeg is dat Europa zelf. En met grote afstand ook. Logisch, want juist de Europese merken vragen al sinds jaar en dag een flinke premium op hun auto's. Iets wat Japanners en Zuid-Koreanen in veel mindere maten doen. Dat waren al langer prijsvechters die de Europeanen het vuur aan de schenen probeerden te leggen.

© Dataforce

Welk land heeft China het meest omarmd?

Denk je dan dat wij Nederlanders de Chinese kar trekken en het meest verleidt zijn door het goedkopere en completere aanbod dat de nieuwe merken bieden? We blijven immers op de centen lettende Nederlanders, toch? Dan zit je fout. Ondanks het rappe tempo van elektrificatie in ons land, behoren we toch tot de wat meer afwachtende landen.

De Chinezen doen vooral goede zaken in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Spanje. Niet geheel verrassend laten houden de Duitsers de boot nog het meest af. Dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat de daar aanwezige auto-industrie nogal belangrijk is voor de hele economie. Ook is het niet gek dat de Fransen niet snel voor een Chinees kiezen, de subsidies die de overheid daar uitdeelt, sluiten voor een groot deel uit China afkomstige voertuigen uit, en een Fransman rijdt Frans. Dat is nu eenmaal zo.