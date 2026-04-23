Deze Miata identificeert zich als Aston Martin

De Mazda MX-5 is van zichzelf al een heerlijke auto. Achterwielaandrijving, dakje eraf en gewoon lekker rijden. Meer heb je eigenlijk niet nodig. Maar ja, er zijn altijd mensen die nét iets te veel YouTube kijken, en vervolgens besluiten dat hun Miata een complete makeover nodig heeft.

Van leuk naar… bijzonder

En dat is dus eigenlijk precies wat hier gebeurd is. Wat ooit een keurige Mazda MX-5 uit 2007 was, is omgebouwd tot iets dat verdacht veel lijkt op een klassieke Aston Martin. Of in elk geval: dat probeert het. Onderhuids is er namelijk weinig veranderd. Je krijgt nog steeds de bekende 2.0-liter viercilinder met 166 pk en, hou je vast, een automatische transmissie. Niet per se waar James Bond aan denkt bij sportieve Britse allure lijkt me.

Het idee achter zulke projecten is vaak best logisch: moderne techniek combineren met klassieke looks. Alleen moet die balans wel kloppen. En daar begint het hier toch een beetje te wringen.







Vakwerk, maar vreemde mix

De ombouw komt van Jim Simpson, een naam die vaker dit soort creaties bouwt. En eerlijk is eerlijk: het vakmanschap lijkt prima. Strakke panelen, nette lak, alles zit er degelijk op.

Maar design is natuurlijk wat meer dan netjes werk afleveren. De lijnen missen compleet de elegantie van een echte Aston, en het geheel voelt net niet in balans. Alsof de auto niet helemaal kan kiezen wat hij wil zijn. Ken je dat?

Binnenin wordt dat gevoel eigenlijk alleen maar versterkt. Moderne Miata-basis, aangevuld met klassieke details zoals een houten stuur en vintage stoelen. Leuk bedacht, maar het voelt meer als een AliExpress verkleedpartij dan een overtuigend geheel.







Voor wie is dit?

Toch heeft het ding ergens wel iets van charme. Juist omdat het zo eigenwijs is. De kleur is geslaagd, de uitlaten zijn tof en je weet in ieder geval zeker dat je iets unieks rijdt. En nee, dat zeg ik niet door die automatische transmissie.

Echter blijft die grote vraag: wie koopt dit? Iemand die een Aston wil, koopt geen Miata. En iemand die een Miata wil, gaat dit traject meestal niet in. Aan de andere kant: er is altijd wel iemand die dit geweldig vindt.

Mocht jij toch interesse hebben, dan kan je altijd even kijken op Bring a Trailer.