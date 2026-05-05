Vergeet Fast & Furious: deze Ripsaw is bloedserieus

Grote kans dat de naam Ripsaw een belletje bij veel mensen doet rinkelen. Niet gek, want voertuigen met de naam maken met regelmaat hun opwachting in actiefilms. Maar in de echte wereld is de Ripsaw een stuk serieuzer en vooral dodelijker speelgoed.

Geen filmster, maar frontlinie

Waar de meeste mensen de Ripsaw kennen uit films als The Fate of the Furious, (je weet wel, deel 1000 van The Fast and the Furious) ligt de oorsprong van dit voertuigen die deze benaming opgeplakt krijgen, gewoon bij het leger. Bouwer Howe & Howe, dat weer een dochterbedrijf is van Textron, presenteerde onlangs een nieuwe variant: de Ripsaw M1. Dit keer niet iets waar Vin Diesel en zijn familie mee kunnen spelen, maar een onbemande grondrobot die is ontwikkeld voor de Amerikaanse Mariniers.

Het ding werd onthuld tijdens de Modern Day Marine-beurs in Washington en is bedoeld als een soort sidekick voor grotere militaire voertuigen. Denk aan een soort rijdende drone dat het gevaarlijke werk doet.

Klein, elektrisch en nog best capabel

De Ripsaw M1 is kleiner dan eerdere Ripsaw-varianten en rijdt, in tegenstelling tot de Ripsaw M3 en M5, op wielen in plaats van rupsbanden. Onder zijn harde schild zit een elektrische aandrijflijn, goed voor een topsnelheid van zo’n 85 km/u. Helemaal niet zo gek voor een voertuig zonder bestuurder toch? Met een rijbereik van ongeveer 48 kilometer en een laadvermogen van bijna 1.000 kilo is het alles behalve een speelgoedautootje. Sterker nog: hij kan gewoon worden ingezet voor verkenning, surveillance en je kan er ook een raketwerper op installeren voor de nodige dodelijke slagkracht.

En ja, als het moet, kan hij ook opgeofferd worden, er zit toch niemand in. Altijd lekker als je personeel niet klaagt over arbeidsvoorwaarden.

De toekomst rijdt zonder bestuurder

Volgens Textron is dit nog maar het begin. De M1 is een technologie-demonstrator en maakt deel uit van een grotere familie autonome voertuigen die samen moeten werken met toekomstige militaire voertuigen. Het idee is duidelijk. Mensen blijven zoveel mogelijk uit de gevarenzone, terwijl robots het vuile werk opknappen. Klinkt misschien een beetje als sciencefiction, maar dit is wordt steeds meer de realiteit.

Volgens de eerste berichten moet dit soort systemen ergens begin volgend decennium operationeel worden. Tot die tijd blijft het vooral een kwestie van doorontwikkelen en testen.