Deze miljardair zette Ferrari op het verkeerde been

Soms heb je aan een goed gesprek genoeg om een compleet bedrijf een andere richting op te sturen. Of het nou de juiste is laten we even in het midden. Bij Ferrari begon het elektrische avontuur in ieder geval niet in een laboratorium in Maranello, maar tijdens een wandeling met niemand minder dan Jeff Bezos. De Amazon-oprichter zei iets wat John Elkann aan het denken zette. Tien jaar later staat er een elektrische Ferrari in de showroom.

Bezos had een idee

Elkann vertelde tijdens de technologieconferentie Wave by Vento in Turijn hoe het schokkende avontuur begon. In juli 2016 liep hij samen met Bezos en kwam het onderwerp innovatie ter sprake. Bezos gaf daarbij grappig genoeg eerst toe dat hij weinig van auto's wist.

Maar zijn punt was dat hij wél veel van innovatie wist. Ferrari moest volgens hem serieus gaan nadenken over een elektrische auto.

Dat ene gesprek bleef bij de Ferrari-baas hangen. Ferrari wilde daarna ook niet gewoon een bestaande auto van een elektromotor en een enorme batterij voorzien. Het merk wilde onderzoeken wat je met nieuwe technologie kon doen als je echt helemaal vanaf niets begint.

Tijdens de corona-ellende kreeg het idee verder vorm. Elkann raakte toen in gesprek met voormalig Apple-ontwerper Jony Ive (die gast die mede-verantwoordelijk is voor het feit dat je geen aux aansluiting meer hebt in je Iphone), met wie hij advies uitwisselde over de toekomst van Ferrari.

Tien jaar later staat er een Luce

Het resultaat is dus de Ferrari Luce, Ferrari's eerste volledig elektrische model. En Ferrari heeft echt niet gekozen voor een veilige route.

De vierwielaangedreven EV beschikt over vier elektromotoren die samen 1.050 pk leveren. Daarmee sprint de Luce in 2,4 seconden naar 100 km/u en haalt hij maximaal 310 km/u. De 122 kWh grote accu is volgens de WLTP-cyclus goed voor maximaal 530 kilometer.

Het design heeft ondertussen behoorlijk wat discussie veroorzaakt, want eerlijk. Het ding is gewoon niet mooi. Ferrari zegt zelf verrast te zijn geweest door de enorme reactie, en dat is misschien nog wel het ergste. Volgens Elkann was het absoluut niet de bedoeling om een controversiële Ferrari te maken.

Toch lijkt de ophef Maranello niet echt wakker te houden. Sterker nog: Ferrari zegt dat de reacties de overtuiging in het project juist hebben versterkt. Volgens het merk komt de auto bovendien veel beter over als je hem in het echt ziet dan op een scherm. Dat lijkt me enorm sterk maar goed. Ik heb hem ook nog niet in het echt gezien.

De Luce is daarmee gelukkig geen afscheid van de verbrandingsmotor. Ferrari blijft gewoon lekker modellen bouwen met V6-, V8- en hopelijk V12-motoren. De elektrische Ferrari komt er gewoon naast te staan.

Of we de Luce zullen gaan waarderen naarmate we ouder worden moeten we nog maar zien.

Via: Ansa.it

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