Deze MINI heeft een kilometerstand waar je van schrikt

Volgens sommige mensen worden moderne auto’s tegenwoordig gebouwd als smartphones: allemaal leuk zolang de garantie loopt, daarna vooral duur en irritant. Vooral diesel zou zo’n beetje op sterven na dood zijn. Je weet wel, te vies, te ingewikkeld, te impopulair. Deze MINI Cooper D heeft daar duidelijk geen memo over ontvangen. Een Duitse eigenaar tikte namelijk zojuist de grens van 1 miljoen kilometer aan met zijn oranje MINI Cooper D. En nee, dat deed hij niet met een vervangingsmotor, een trailer of een wondermiddel uit een flesje. Gewoon met de originele motor.

Niet bepaald stadsgebruik

Een MINI associeer je meestal niet meteen met eindeloze Autobahn-kilometers. Eerder met hippe stadsbewoners, krappe parkeervakken en mensen die go-kart gevoel nét iets te vaak zeggen. Maar eigenaar Peter Kirchoff gebruikte zijn Cooper D waarvoor bijna niemand een MINI gebruikt: serieus veel rijden. Heel veel rijden.

In twaalf jaar tijd reed hij door 25 landen en documenteerde hij praktisch elke kilometer als onderdeel van zijn zogeheten Project One M. Het mooiste van dit alles? Hij heeft geen grote reparaties of iets van schade gehad. Dat is best indrukwekkend voor een auto waarvan sommigen zouden zeggen dat hij allang economisch total loss had moeten zijn.

Onder de kap ligt BMW’s 1,5-liter driecilinder diesel, goed voor een niet bepaald angstaanjagende 114 pk. Geen vermogen waarmee je de straatstenen door het raam van je buurman schiet. Maar vermogen was hier duidelijk niet het doel. Het verbruik wel. Over die miljoen kilometer noteerde Kirchoff namelijk een gemiddeld verbruik van slechts 2,95 liter per 100 kilometer. Dat is absurd weinig.

Diesel is nog niet klaar

Het leuke aan dit verhaal is misschien wel dat het nog eens laat zien waarom diesel voor veel rijders jarenlang zo logisch was. En nog steeds is. Lange afstanden, laag verbruik, weinig drama. Mits goed onderhouden natuurlijk. En Kirchoff? Die is nog niet klaar. Zijn volgende doel is namelijk 1 miljoen mijl. Dat is ruim 1,6 miljoen kilometer.

Met andere woorden: deze MINI is pas net warmgedraaid.

Via: BMWBLOG

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