Audacious IV is bijna klaar! Ur-Quattro-looks met een 10.000 tpm V8!

De Audi RS4 van de B7-generatie was al geen lelijke auto, maar met een Quattro-achtige bodykit wordt ie nog toffer. In Engeland wordt er zo eentje gebouwd en krijgen we nieuwe beelden.

Sinds maart dit jaar weten we al van dit project van het Britse Audacious Automotive. Inmiddels heeft het Britse bedrijf nieuwe beelden en alle technische specificaties vrijgegeven. En geloof me: die V8 wordt een spektakel.

Drie cilinders te veel?

Wie 'Quattro' zegt, zegt automatisch de kenmerkende roffel van een vijfcilinder. Toch kiest Audacious voor de achtpitter. Volgens de makers is dat bewust zo gekozen omdat de analoog, stijf en dagelijks bruikbaar moet zijn. Een moderne RS3 hield te veel nadelen in: de carrosseriestructuur is minder stijf, het Haldex-vierwielaandrijvingssysteem is te veel gericht op de voorwielen én een handbak gemonteerd krijgen op die moderne vijfcilinder was een nachtmerrie geworden.

Daarom viel de keuze op de B7 RS4 met 4,2-liter V8. In tegenstelling tot het platform hiervoor benoemt heeft de RS4 een Torsen-systeem met achterwiel-bias. Daarnaast is er een zestraps handbak in gehangen en dus een Ur-Quattro-ontwerp bodykit overheen geplaatst.

Keuze uit vier V8’en

Audacious gaat maar vijftig RS4’en voorzien van de transformatie. De V8 met supercharger produceert 600 tot 650 pk of in speciale uitvoering zelfs meer dan 750 pk. Op zoek naar een gehoorbeschadiging? Dan tunet Audacious in het speciale programma de achtcilinder naar een toerenbereik van 10.000 tpm. Ongeacht de motoroptie schiet de topsnelheid door naar een geclaimde 322 kilometer per uur. Voor de goede orde, de RS4 was begrensd op 250 en tikte zonder begrenzer 290 km/u aan.

Audacious is ook vrij ambitieus in het lichtgewicht van de verbouwde RS4. De restomod moet met een koolstofvezel koets 1.200 kilo wegen. Laat je de IV bouwen op basis van de Quattro, dan verwachten de makers een gewicht va 1.400 tot 1.450 kilo. Het uiterlijk is geïnspireerd op de beruchte Groep B-rallymonsters met wat IMSA GTO-details. Binnenin herken je de RS4 niet meer terug. Alleen de stoelen stammen nog uit het origineel. Het dashboard, de tellers en de knoppen zijn volledig nieuw ontworpen in een jaren 80-hoekige stijl.

De prijs van de RS4 met Quattro-koets

Goedkoop is het geintje uiteraard niet. De vanafprijs bedraagt 350.000 Britse pond (omgerekend ruim 420.000 euro). En dat is nog exclusief belastingen, de aanschaf van de donor-RS4, transport en de eindeloze optielijst aan personalisatiemogelijkheden. Eind 2027 moeten de eerste exemplaren klaar zijn.

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