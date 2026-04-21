Deze nieuwe Ferrari F40 kun je ook echt kopen (op eigen risico)

Je was het misschien alweer vergeten, maar Ferrari heeft zelf vorig jaar een moderne F40 gebouwd, in de vorm van de one-off SC40. Deze leek niet erg op een F40 en had nota bene een zescilinder, want de basis werd gevormd door een 296. Dat kan beter.

Zo denkt tuner Venuum er ook over. Zij presenteren nu een moderne F40 op basis van de SF90. Dat klopt in ieder geval qua motor al beter. Als je een hommage uitbrengt aan de F40 moet er gewoon een V8 in liggen. Een V12 kunnen we ook nog wel mee leven, maar het moet in ieder geval geen V6 zijn.

Vierkante bodykit

Qua uiterlijk lijkt de Venuum V40 – zoals de auto heet – ook meer op een F40. We zien de kenmerkende hoekige spoiler, de vier ronde achterlichten, maar ook de platte neus. Ook de louvres in de achterruit zijn een leuke verwijzing naar de F40.

Het probleem is alleen dat een SF90 juist een auto is met veel rondingen. Dit vloekt een beetje met de vierkante bodykit. Zo zie je maar: het valt niet mee om een moderne interpretatie van de Ferrari F40 te maken. Maar dit is een betere poging dan de SC40.

In de shredder?

Nog een dingetje: wat gaat Ferrari hier van vinden? We schreven gisteren nog over een Nederlandse F355-replica die de shredder in moet. Venuum is wel zo slim om de Ferrari-logo’s te verwijderen, maar op het design van de F40 rusten ook auteursrechten. Dus Ferrari kan gewoon een zaak aanspannen. En als we de Italianen een beetje kennen gaan ze dat ook doen. En wie weet krijgen ze ook nog aan de stok met Volvo, vanwege de naam.

Venuum gaat de V40 overigens in zeer beperkte aantallen bouwen, dat scheelt. Voor dit jaar is de moderne F40 gelimiteerd op vijf stuks. Er hoeven dus straks maar vijf auto’s de shredder in. Of nou ja, vijf bodykits.