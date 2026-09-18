Deze Mazda MX-5 heeft een 3,0-liter Porsche-V6

Nadat het Britse bedrijf Rocketeer eerder al de eerste twee generaties van de Japanse roadster (de NA en NB) voorzag van een zescilinder, is het nu de beurt aan de derde generatie: de Mazda MX-5 NC.

Na achttien maanden ontwikkeling is de aangepaste MX-5 af. Er is een stuk meer aan gedaan dan alleen een motorwissel. Laten we toch maar met die krachtbron beginnen.

Porsche-DNA voor de Ford-motor in een Mazda

In plaats van de oorspronkelijke viercilinder ligt er onder de motorkap nu een heuse 3,0-liter 'AJ30' V6-motor. Deze krachtbron werd oorspronkelijk door Porsche ontworpen, maar kwam uiteindelijk bij Ford in de stal. Via het Amerikaanse automerk kwam de zescilinder vervolgens in de Jaguar S-, X-Type en XF te liggen.









Van Porsche naar Ford, naar Jaguar en nu dus naar een Mazda. De V6 levert 304 pk en 359 Nm koppel. Da’s een leuke vermogensupgrade van de standaard 1.8 met 126 pk en de 2,0-liter met 160 pk. Om dit vermogen te realiseren is het blok grondig aangepakt. Rocketeer rust de V6 uit met een koolstofvezel inlaat, individuele gasklephuizen, een nieuw uitlaatsysteem, een aangepaste cilinderkop en een lichter vliegwiel met versterkte koppeling.

Ondanks de grotere motor blijven het chassis, het subframe én de 50:50-gewichtsverdeling tussen de voor- en achteras volledig behouden. Volgens de makers transformeert de uitgebreide motorwissel de roadster compleet.

Prijs en debuut

De Rocketeer MX-5 NC maakt dit weekend zijn officiële publieksdebuut op het gerenommeerde Goodwood Revival. Binnenkort kunnen liefhebbers hun eigen exemplaar laten bouwen. In het Verenigd Koninkrijk kost een kant-en-klare 'Turnkey'-machine 25.000 Britse pond (ruim 29.000 euro) exclusief belastingen — waarbij Rocketeer de volledige harttransplantatie uitvoert, maar het overige deel van de auto onaangeroerd laat. Je moet dus ook zelf een MX-5 aanleveren. Is dat het waard?