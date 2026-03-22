Deze Nederlandse F40 is goud geld waard, maar komt toch nog buiten

Je hebt vast wel eens een Ferrari F40 gezien op een beurs of in een museum, maar zomaar een exemplaar tegenkomen in het wild is andere koek. Spotter @tdvphotography kwam een F40 tegen in Laren, die gewoon geparkeerd stond tussen een Audi Q3 en een oude Toyota Prius.

Waarde

Over de Ferrari F40 valt natuurlijk weinig te zeggen wat nog niet gezegd is. Wel is er de laatste jaren wat veranderd. De prijzen zijn namelijk enorm gestegen in een kort tijdsbestek. Enkele weken geleden werd een exemplaar geveild voor een recordbedrag van €4,4 miljoen.

De eigenaar van dit exemplaar zou ook flink kunnen cashen, mocht hij besluiten de auto te verkopen. Hij kocht deze F40 namelijk in 2017. Wij weten niet wat hij er precies voor betaald heeft, maar waarschijnlijk niet meer dan een miljoen. Als we het conservatief inschatten, is de waarde zeker met €1,5 miljoen gestegen.

Origineel Nederlands

Allemaal heel leuk voor de eigenaren, maar dit betekent wel dat we de F40 nóg minder gaan zien in het straatbeeld. Dat maakt deze spot in Laren des te specialer. Ook nog een leuk detail: het betreft een origineel Nederlands exemplaar. Deze F40 staat al sinds 1989 op Nederlands kenteken. De eerste particuliere eigenaar had de auto tot 2007 in zijn bezit.

Een Ferrari F40 verdient natuurlijk de titel Spot van de Week, dus bij deze.

