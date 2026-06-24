Deze nieuwe hypercar uit Nederland doet iets wat niemand anders doet

Nederland heeft in autoland al vaker leuke verrassingen geleverd. Denk aan Spyker, denk aan Donkervoort, en denk aan een eindeloze stroom ondernemers die ooit dachten: weet je wat, wij bouwen zelf wel even een supercar. Nu is er een nieuwe naam die zich in dat rijtje wil mengen: Sanrivatti. Deze Nederlandse startup werkt aan een hypercar die het volgens eigen zeggen fundamenteel anders gaat doen dan Ferrari, McLaren en soortgenoten. En daar is geen woord over gelogen.

Geen stoel, maar een rijhouding

Het unieke aan de nog naamloze hypercar is wat Sanrivatti de Apex Position noemt. Klinkt heel vlug, maar het idee erachter is dat de bestuurder wordt gepositioneerd alsof hij op een superbike zit. Dus niet onderuitgezakt zoals in een GT, maar dus meer voorover, head-first, alsof je ieder moment je knie aan het asfalt gaat leggen op Assen.

Volgens 24-jarige oprichter Santiago Sánchez Rivero is dat precies het punt. Op een sportmotor bewegen rijder en machine een beetje als één geheel. Iedere kleine beweging, gewichtsverplaatsing en verandering in houding heeft direct invloed op de ervaring. Bij moderne hypercars is dat volgens hem vaak minder direct. Niet omdat ze langzaam zijn, verre van, maar omdat techniek, elektronica en packaging ervoor hebben gezorgd dat hypercars wel sneller, maar niet per se puurder zijn geworden.









Een hypercar met superbike-DNA

De eerste schetsen laten een auto zien die best wel wat weg heeft van een Le Mans-prototype. Lage daklijn, brede heupen, scherpe neus en natuurlijk een mega achtervleugel. Van bovenaf valt vooral de cockpit op. Die zit bijna letterlijk centraal in de auto, met de bestuurder als middelpunt van het hele ontwerp. Dat is geen stylinggrapje, maar echt de kern van het hele concept.

Sanrivatti bouwt de auto namelijk niet rond de motor of het chassis, maar rond het menselijk lichaam. Dat klinkt natuurlijk best ambitieus. Misschien zelfs een beetje zweverig. Maar het is in ieder geval iets anders dan “wij hebben 37 pk meer dan de concurrent”. Toch?

Ambitie genoeg

Sanrivatti is trouwens niet alleen maar woorden en geen daden. Er zou al een proof-of-concept gebouwd en getest zijn en achter de schermen werkt een serieus engineeringteam aan verdere ontwikkeling. Daar zitten ook geen onbekenden tussen. Zo werkte technology director Paul Arkesden eerder bij Singer Vehicle Design en was hij betrokken bij de ontwikkeling van de McLaren P1. Geen slecht cv.

Wat de auto gaat kosten, hoeveel vermogen hij krijgt en zelfs hoe hij uiteindelijk gaat heten, weten we nog niet. Ook over de aandrijflijn blijft het stil, al gokken wij niet direct op een brave vierpitter. Maar één ding kunnen we Sanrivatti niet echt niet verwijten: gebrek aan lef.

Via: Carthrottle

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