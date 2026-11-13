Nieuwe Nederlandse hypercar heeft 5,5 liter V10 en een unieke zitpositie!

Geloof het of niet, maar er is een nieuw Nederlands supercarmerk opgestaan. Dat kan alleen maar een succes worden… Oké, laten we niet meteen cynisch doen. Dit soort pogingen moeten we juist toejuichen. Maak kennis met de Sanrivatti One!

De Sanrivatti One is het geesteskind van Santiago Sánchez Rivero. We horen je denken: dat klinkt niet direct Nederlands. Dat klopt, want Rivero komt uit Uruguay. Hij is echter naar Nederland gekomen om automotive engineering te studeren aan de HAN in Arnhem. Tijdens zijn studie liep hij stage bij Donkervoort en nu heeft hij vanuit Arnhem zijn eigen automerk opgericht. The Dutch Dream!

Unieke zitpositie

Het is lastig om je nog te onderscheiden in de compleet oververzadigde supercarmarkt, maar toch heeft Rivero iets compleet nieuws bedacht. De Sanrivatti One heeft namelijk een unieke zitpositie, zoals we in juni al schreven. Of eigenlijk moeten we zeggen: een unieke ligpositie. In deze auto lig je namelijk op je buik, vergelijkbaar met een motorfiets.

Het voordeel van deze positie is dat je optimaal zicht hebt, omdat je met je hoofd tegen de voorruit ligt. En het voelt alsof je veel harder gaat dan je daadwerkelijk gaat. Al is het waarschijnlijk doodeng om in deze auto met hoge snelheid op een bocht af te rijden. En bij een crash breek je meteen je nek. Maar hé, je hebt wel beleving!

5,5 liter V10









Wat ook bijdraagt aan de beleving is de aandrijflijn. De Sanrivatti wordt namelijk aangedreven door een heuse V10. Die is niet afkomstig van Audi, als je dat soms dacht. Het gaat om een 5,5 liter Judd V10. Die kennen we van diverse Le Mans-auto’s. De V10 levert zo’n 800 pk bij 9.000 toeren. Dat klinkt ons als muziek in de oren.

Het vermogen gaat volledig naar de achterwielen en de V10 is gekoppeld aan een sequentiële bak met zes versnellingen. Dankzij een carbon monocoque moet het gewicht onder de 1.100 kg blijven.

Of de Sanrivatti One ook straatlegaal is? Daar lijkt het niet op. Op de website wordt er alleen maar gesproken over het circuit en op de plaatjes zien we ook slicks. Dat maakt het voor Rivero een stukje makkelijker om deze auto op de markt te brengen. Met de unieke zitpositie zou het waarschijnlijk heel lastig worden om aan de veiligheidseisen voor straatauto’s te voldoen.