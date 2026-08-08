Deze Nederlandse Pagani Zonda staat eindelijk op kenteken!

We zijn weer een maand verder, dus dat betekent: tijd voor een nieuwe RDW-update. Ook in juni zijn er weer een aantal auto’s van de buitencategorie op Nederlands kenteken gezet, zowel nieuw als oud.

Pagani Zonda S

Foto: @Wessel.jpeg, via Autoblog Spots

We beginnen met een ‘oudje’, even heel oneerbiedig gezegd. Dit is niet alleen een ouder model, maar ook een auto die al heel lang in Nederland is. Deze blauwe Pagani Zonda uit 2004 bevindt zich al zeker 15 jaar in een Nederlandse privécollectie. Overigens was de auto eerst zilvergrijs.

Nu is deze Zonda dan eindelijk voorzien van gele platen. Toch is het niet de eerste Zonda op Nederlands kenteken. Vorig jaar verscheen de one-off Zonda JC op Nederlands kenteken, maar dat was vooral om administratieve redenen. Die auto werd meteen weer geëxporteerd. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren met deze blauwe Zonda.

Chevrolet Corvette C8 ZR1

Foto: Autobedrijf André Boer

Deze Corvette is een primeur op Nederlands kenteken: dit is de eerste ZR1 van de C8-generatie. Mensen denken misschien dat dit ‘gewoon’ een Corvette is met een taartschep, maar dit is een serieus kanon. Deze auto heeft af fabriek 1.079 pk. En het is niet eens een hybride: het vermogen komt uit een 5,5 liter biturbo V8. Er is wel een hybride Corvette, maar die heeft ‘slechts’ 643 pk.

Het prijskaartje? € 367.022. Dat is een smak geld, zeker als je bedenkt dat deze auto in de VS maar 187.500 dollar kost. Aan de andere kant: probeer maar eens een supercar met 1.000+ pk te vinden die minder kost…

LaFerrari

Foto: RM Sotheby’s

Het aantal LaFerrari’s op Nederlands kenteken blijft ook gestaag stijgen. In 2020 stond er nog maar één LaFerrari op gele platen, inmiddels staat de teller op 14. De nieuwste is een zwarte LaFerrari, maar niet zomaar eentje. Deze auto was van niemand minder dan Felipe Massa. Je weet wel, die coureur die in 2008 géén wereldkampioen werd. Deze auto kun je herkennen aan de rode accenten. En aan de handtekening op het dashboard.

Deze Ferrari is in mei geveild via RM Sotheby’s. Normaal weten we dan precies wat er voor een auto betaald is, maar helaas: het ging om een gesloten veiling. De prijs is dus geheim, maar reken erop dat deze auto minstens 5 miljoen heeft gekost. Fun fact: naast de LaFerrari van Felipe Massa staat ook de LaFerrari van Fernando Alonso op Nederlands kenteken. Die is eveneens zwart, maar dan zonder rode accenten.

Bizzarrini 5300 GT Strada

Foto: Broad Arrow Auctions

Nog een veilingpareltje: deze prachtige Bizzarrini uit 1968. Dit is het persoonlijke project van de man achter de 250 GTO. Net als De Tomaso combineert deze auto Italiaans design met een Amerikaanse motor, een 5,4 liter Chevy V8 om precies te zijn. Dit exemplaar is gerestaureerd door het Italiaanse Carrozzeria Zanasi en ziet eruit om door een ringetje te halen. Van de Bizzarrini 5300 GT zijn er maar 133 gebouwd en dit is pas de vierde Bizzarrini op Nederlands kenteken.

Fisker Tramonto

Van deze specifieke auto hebben we helaas geen foto, maar deze kunnen we niet onbesproken laten: er staat een heuse Fisker Tramonto op Nederlands kenteken! Als je goed naar het dak kijkt, kun je zien wat de Fisker Tramonto eigenlijk is: een Mercedes SL. Deze auto heeft een volledig nieuwe carrosserie gekregen van Henrik Fisker. De exacte productie is niet bekend, dus dan weet je dat een auto écht zeldzaam is. Naar verluidt zijn er 15 à 17 gebouwd.

Of het design van Fisker een verbetering is ten opzichte van het origineel, daar valt over te twisten, maar bijzonder is het zeker. Voor een auto die alweer 20 jaar oud is, oogt de Tramonto in ieder geval nog behoorlijk fris. Het tekenen van een tijdloos ontwerp kun je wel aan Henrik Fisker overlaten.

BMW Skytop

Deze auto hadden we al behandeld, maar is ook nog een vermelding waard: de eerste en waarschijnlijk laatste BMW Skytop staat op Nederlands kenteken. Zoals de Fisker Tramonto een Mercedes SL in een ander jasje is, is de Skytop een BMW M8 in een ander jasje. Wel een duur jasje, want de Skytop heeft € 691.088 gekost. Voor dat geld is exclusiviteit gegarandeerd, want er worden maar 50 Skytops gebouwd.

Met dank aan Edvar van Daalen (KentekenNieuws) voor de input!

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