Deze Nederlandse zonne-ambulance rijdt verder dan jouw elektrische SUV

Geef toe, bij het horen van "zonneauto" denk je niet meteen aan een auto die gebruikt wordt voor hulpdiensten toch? De studentjes van Solar Team Eindhoven denken daar dus even anders over. Want na een zonnecamper, offroad-zonneauto en een zonne-auto met plek voor vier komen ze nu met misschien wel hun opvallendste project ooit: een ambulance die volledig draait op de kracht van de zon.

Geen race tegen de klok

Voordat je denkt dat ambulances straks massaal zonder diesel of laadpaal door Nederland vliegen: daar is Stella Juva niet voor bedoeld. Dit is geen spoedambulance die met zwaailichten over de vluchtstrook knalt. Nee, het idee is dus precies andersom. De ambulance brengt de zorg naar plekken waar ziekenhuizen, elektriciteit en tankstations niet zo vanzelfsprekend zijn. Denk een beetje aan afgelegen gebieden waar zorgverleners soms uren onderweg zijn en een stopcontact niet overal te vinden is.

Daarom is de ambulance uitgerust met onder meer een AED, een mobiel röntgenapparaat, een echoapparaat, een koelbox voor vaccins en medische apparatuur voor onder andere bloedonderzoek. Alles draait op de energie die het voertuig zelf opwekt. Gaaf.

De zon als bron

Volgens Solar Team Eindhoven is Stella Juva daarmee de eerste ambulance ter wereld die volledig op zonne-energie rijdt én tegelijkertijd alle medische apparatuur zelfstandig van stroom kan voorzien. En precies dat maakt het concept erg interessant voor afgelegen regio's waar een fatsoenlijk elektriciteitsnet gewoon ontbreekt.





Moet zich wel nog bewijzen

Een mooi prototype bouwen is natuurlijk één ding. Maar werkt het ook buiten de Nederlandse asfaltwegen? Dat is de volgende stap. In augustus vertrekt het team daarom naar Kenia, waar de zonne-ambulance wordt getest in samenwerking met Amref Health Africa. Daar worden verschillende zorgsituaties nagebootst om te kijken of het concept in de praktijk net zo bruikbaar is als op papier.

Een productieversie hoef je voorlopig nog niet bij de dealer te verwachten. Maar dat is ook niet het doel van de 23 studenten, die hun studie een jaar stillegden voor dit toffe project. Ze willen vooral laten zien wat technisch mogelijk is. En eerlijk waar, na een zonnecamper, een offroader en nu een ambulance begint Solar Team Eindhoven echt een indrukwekkend cv op te bouwen.

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