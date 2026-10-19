Deze nette Porsche 911 kost geen drol

Een Porsche 911 voor nog geen 30.000 euro. Het kan nog steeds, zolang je tenminste geen bezwaar hebt tegen een paar koplampen die volgens Porsche-liefhebbers eigenlijk nooit op een 911 hadden mogen zitten. En laat dat nou precies de reden zijn waarom deze generatie nog altijd relatief betaalbaar is.

We hebben het natuurlijk over de 996, jarenlang het zwarte schaap van de 911-familie. Toen Porsche de 996 in 1997 introduceerde, was de kritiek niet mals. Voor het eerst had de 911 een watergekoelde motor en vooral de koplampen, die hij grotendeels deelde met de goedkopere Boxster, vielen verkeerd. Ze kregen al snel de bijnaam spiegeleieren.

Maar de 996 redde Porsche wel

Wat veel mensen vergeten, is dat Porsche er financieel beroerd voor stond. Door onderdelen en ontwikkelingskosten te delen met de Boxster kon het merk goedkoper auto's bouwen. De 996 werd bovendien een enorm verkoopsucces en hielp Porsche weer financieel gezond te worden.

En ondertussen was het gewoon een uitstekende sportwagen. Ruimer, sneller en moderner dan zijn voorganger, met een 3,4-liter zescilinder boxermotor die 300 pk leverde.

Helemaal probleemloos was hij niet. Vooral het beruchte IMS-lager en mogelijke motorschade bezorgden de 996 een slechte reputatie. Een goede onderhoudshistorie is dus belangrijk.

Deze heeft al een flinke rekening achter de rug

En daarmee komen we bij dit exemplaar op Marktplaats. Een zwarte Carrera 4 Coupé uit 2001, met vierwielaandrijving, een Tiptronic-automaat en een beige lederen interieur. De teller staat op ongeveer 115.000 kilometer.

Maar het interessantste staat in de onderhoudshistorie. Volgens de verkoper is de motor in april 2020 bij 101.543 kilometer volledig gereviseerd. Kosten 16.062 euro, met de factuur erbij.

De 911 is sinds 2019 bij dezelfde eigenaar geweest en wordt geleverd met een onderhoudsbeurt, nieuwe APK en zes maanden garantie op motor en versnellingsbak. De vraagprijs is 29.950 euro. Nieuw kostte deze Porsche volgens de advertentie ruim 131.000 euro.

Voor dat relatief weinige geld krijg je dus een echte nette 911 met 300 pk en vierwielaandrijving. Wel even controleren wat er bij die motorrevisie precies is vervangen, om vervelende verrassingen te voorkomen.

En aan die koplampen wen je vanzelf. Vraag maar aan Wouter.