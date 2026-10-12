Deze nieuwe Alfa Romeo schreeuwt toch om productie?

Alfa Romeo heeft op de Autosalon van Parijs iets meegenomen waar je zeker even voor omloopt. Waarom? Omdat het er gewoon echt verdomd goed uitziet.

Wat eigenlijk meteen opvalt als je ernaast staat, zijn de proporties. Het ding is precies wat het moet zijn: laag en breed, met een korte achterkant en een grote neus. De prachtige Cuorerosso is 4,70 meter lang, bijna twee meter breed en maar 1,33 meter hoog. De naam Cuorerosso vat de hele essentie van de auto samen. ‘Cuore’, Italiaans voor hart, staat universeel voor emotie. ‘Rosso’, rood, staat voor sportiviteit. Maar dat wisten jullie waarschijnlijk al.

Volgens Alfa Romeo zijn Italië, sportiviteit en rood de drie belangrijkste pijlers van het hele concept. Die laatste snap ik wel. De body is gespoten in Liquid Ink Red, een rood dat toch wel typisch Alfa oogt, maar hem ook absoluut niet misstaat.

Aan de voorkant van de Alfa is natuurlijk het bekende Scudetto te zien. Dit in combinatie met de koplampen geeft de voorkant echt die lekkere agressieve Italiaanse uitstraling. En hoewel ik echt een groot fan van de voorkant ben, grijpt vooral die achterkant mijn interesse. Alfa Romeo heeft gekozen voor iets dat zij Coda Tronca noemen. Dat betekent dus dat het achterste deel van de auto vrij abrupt wordt afgekapt. Het geeft een beetje de vibe van een klassieke Italiaanse sportwagen, maar dan uiteraard wel met een mega moderne saus eroverheen.

Of de auto ook echt komt is natuurlijk de grote vraag. Alfa gebruikt hem vooral een beetje als soort voorproefje voor toekomstige modellen, en ik hoop dat ze er niet te veel van af zullen wijken.

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