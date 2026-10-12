Nieuwe BYD ATTO 8 heeft 775 pk én laadt in 9 minuten, maar…

Elektrisch rijden biedt natuurlijk enorm veel voordelen. Toch is er één probleem dat steeds weer terugkomt: wachten tot je auto klaar is met laden. Nu gaat dat allemaal wel steeds sneller, maar zo snel als ouderwets die slang in dat gaatje hangen is het nog niet. Toch heeft BYD met de nieuwe ATTO 8 een laadtijd weten te bereiken die toch wel heel dichtbij begint te komen. Alleen is er wel een flinke maar.

Zeven zitplaatsen en 775 pk

BYD heeft op de Autosalon van Parijs hun nieuwe elektrische vlaggenschip voor Europa laten zien: de BYD ATTO 8. En door die 8 weet je eigenlijk al precies hoe laat het is. Want ja, hij is groot. Heel groot zelfs. De ATTO 8 is namelijk 5,04 meter lang, maar dat is die ook wel met een reden. Nu is er namelijk plek voor maar liefst zeven zitplaatsen. En zelfs met alle drie de zitrijen overeind blijft er gewoon lekker 270 liter bagageruimte over.

Wat betreft aandrijflijnen heb je twee opties. Je kan kiezen voor de Design RWD, die één elektromotor met 462 pk en 653 kilometer WLTP heeft. Of je kan kiezen voor de Excellence AWD. Als je een beetje van snelheid houdt is deze een stuk interessanter. Deze heeft namelijk een elektromotor extra en 775 pk. Goed voor 0 naar 100 in 4,6 seconden. De WLTP is wel iets lager, namelijk 602 kilometer. Maar goed, dat zijn nog steeds geen cijfers om je voor te schamen toch?







Negen minuten

Die 0 naar 100 tijd is natuurlijk super voor als je even die vervelende GTI-rijder op z'n plek wil zetten, maar dat is niet eens het meest bijzondere aan deze gigantische gezinsbeuker. De SUV krijgt namelijk een 115 kWh Blade Battery van de tweede generatie en is het eerste model in Europa met de nieuwe FLASH Charging-technologie.

En dat betekent in vijf minuten van 10 naar 70 procent, en in slecht negen minuten van 10 naar 97 procent laden. Mocht je toevallig op de noordpool zijn en moeten laden in -30, dan laad de ATTO 8 nog steeds van 20 naar 97 procent in slechts 12 minuten.

En nu komen we bij de maar: je hebt hier natuurlijk wel een FLASH-lader voor nodig en die zijn er nog niet zo veel. BYD is hier wel serieus mee bezig en wil het netwerk tegen eind 2027 uitbreiden naar zo'n 3.000 stations in Europa. Maar ja, tot die tijd is het dus vooral opscheppen bij je vrienden over laadtijden die jij ooit zou kunnen halen.

Gelukkig zit de auto helemaal volgebouwd met spul om het wachten enigszins comfortabel te maken. Denk hierbij aan een 26-inch head-up display, een 15,6-inch infotainmentscherm en verwarmde, geventileerde én masserende stoelen op de eerste twee zitrijen.





Er is nog meer

De ATTO 8 is trouwens niet de enige nieuwe speler in stokbroodland. Zo is er ook de SHARK DMO. Een plug-in hybride pick-up met twee elektromotoren, 436 pk en 90 kilometer elektrische actieradius. De 1,5-liter benzinemotor doet ook mee maar voornamelijk als generator.

Ook is er nieuws over de DOLPHIN SURF. Nee, hij kan niet opeens door het water rijden maar hij krijgt wel een update. De EV is voortaan namelijk ook met vijf zitplaatsen te krijgen en krijgt ook nog eens een groter 12,8-inch scherm, Google en in de Comfort-uitvoering een groter digitaal instrumentenpaneel.

Je kan de ATTO 8 in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar verwachten in Europa. Hoe duur hij wordt is nog niet bekend.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover