Deze unieke V8 cabrio heeft remmen zoals je nog nooit gezien hebt

Het is lastig om nog uniek te zien in het oerwoud aan hypercars, maar het Amerikaanse Czinger is er toch in geslaagd. Zij pakken veel dingen net even anders aan dan alle autofabrikanten.

De Czinger 21C – niet te verwarren met de McLaren 12C – kenden we al, maar nu is er ook een Spyder-variant. Een voorspelbare auto, maar dit is wel een unieke cabrio. Dat begint al met de zitpositie: de bestuurder zit centraal en de passagier erachter.

Bovendien is de manier waarop een Czinger gebouwd wordt heel bijzonder. Voor het chassis worden 3D-geprinte metalen onderdelen gebruikt, die er heel anders uitzien dan we gewend zijn van traditionele auto’s. Het lijkt soms meer op een skelet dan op een chassis van een auto. En dit is niet zomaar een gimmick: deze technologie zorgt ervoor dat de optimale balans gevonden kan worden tussen stijfheid en gewicht.

Rem opnieuw uitgevonden

Op de Spyder introduceert Czinger weer wat nieuws. Ze hebben niet alleen het dak eraf gesloopt, ze hebben ook de remmen opnieuw uitgevonden. De remklauwen, een deel van de ophanging en de hydraulische vloeistofleidingen zijn geïntegreerd in één onderdeel. Ook dit is 3D-geprint en ziet eruit alsof het een onderdeel is van een dinoskelet. Hartstikke leuk allemaal, maar wat is hier het voordeel van? Nou, dit zorgt ervoor dat het geheel lichter is, minder complex qua onderdelen en bovendien remt de auto tot 15% beter.

2,88 liter V8

De Czinger 21C wordt aangedreven door een V8, maar ook dit is geen typische Amerikaanse V8. Integendeel: het is een piepkleine 2,88 liter V8 die 11.000 toeren kan draaien. Deze motor is voorzien van twee turbo’s en krijgt ook nog hulp van drie elektromotoren. Dit brengt het totaal op 1.250 pk en 937 Nm.











Aan de aerodynamica is ook veel aandacht besteed. De Czinger 21C Spyder levert maar liefst 1.482 kg aan downforce bij 241 km/u. Met het dak open! Dat is meer dan welke andere cabrio ook. De auto heeft overigens een top van 330 km/u en kan van 0 naar 100 sprinten in 1,92 (!) seconden.

Prijskaartje

Of de auto ook mooi is, laten we even in het midden, maar je kunt niet ontkennen dat het een bijzonder staaltje techniek is. Uiteraard moet je heel diep in de buidel tasten voor deze Czinger. De vanafprijs is omgerekend 2,38 miljoen euro. Dan is exclusiviteit wel gegarandeerd, want Czinger bouwt maar 30 exemplaren van de Spyder.

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