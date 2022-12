Een 4×4² en stijlvol? Ja, dat kan dus.

De G 63 4×4² is niet de meest stijlvolle auto die Mercedes momenteel in het gamma heeft. Het is vooral een hele brute verschijning, die bedoeld is om indruk te maken. Het is ongetwijfeld ook een capabele terreinwagen, maar dat is niet waarom mensen deze auto kopen. Het is vooral een ordinaire patserbak, om het maar even plat te zeggen.

Toch kan zelfs de meest ordinaire Mercedes stijlvol zijn, zo blijkt. Daarvoor is er nota bene een aftermarket partij uit Polen aan te pas gekomen. Carlex Design heeft de kersverse G 63 4×4² een compleet nieuw interieur gegeven, dat perfect aansluit op de fraaie exterieurkleur.

Het interieur is nooit het sterkste punt geweest van de G-klasse, maar bij de nieuwe generatie is het flink verbeterd. Nu Carlex er nog eens overheen gegaan is, kunnen we misschien wel spreken van het mooiste G-klasse-interieur ooit.

Zoals gewoonlijk heeft Carlex geen half werk geleverd met deze G 63 4×4². Het hele interieur is van voor tot achter opnieuw bekleed. De stoelen, het dashboard en de deuren zijn voorzien van fraai lichtbruin leer, terwijl de hemel en de kofferbak zijn afgewerkt met bruin alcantara. Samen met het donkerbruine exterieur levert dit een heel smakelijk totaalplaatje op.

Wat Carlex voor zo’n uitgebreide interieurbehandeling vraagt weten we niet, maar dat zal ongetwijfeld een peperduur geintje zijn. Overigens weten we überhaupt nog niet wat de nieuwe G 63 4×4² moet kosten in Nederland. We weten wel dat er in Duitsland exemplaren te koop staan voor 4,5 á 5 ton. Dat belooft dus weinig goeds.