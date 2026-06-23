China maakt zwartste autolak ter wereld ineens wél realistisch

Zwarte lak is een flinke tijd een veilige en vooral populaire keuze in autoland. Het oogt chique, sportief en verbergt vuil als geen ander, totdat de zon erop schijnt en je ineens 10 miljoen krassen en swirls telt. Maar wat als we nóg een stapje verder gaan? Onderzoekers in China ontwikkelden een lak die zo ongekend zwart is dat Batman er boeken over gaat schrijven.

Bijna een zwart gat

Volgens een recente studie in het wetenschappelijke tijdschrift Matter & Light hebben Chinese onderzoekers een nieuwe lak ontwikkeld die maar liefst 99,9 procent van al het invallende licht absorbeert. Dus zo'n beetje al het licht dat op het oppervlak valt, is gewoon weg. Foetsie. Wat je dan krijgt is een auto waarvan lijnen, vouwen en zo'n beetje alle details bijna compleet verdwijnen.

Klinkt dat een beetje bekend? Dat kan best kloppen. In 2019 trok BMW al de aandacht met een BMW X6 in Vantablack, een coating die 99,965 procent van het licht opslokte. Dat was natuurlijk een hele happening, maar Vantablack had een probleem. Het was veel te fragiel voor dagelijks gebruik. minder handig als er een steentje tegen je motorkap knalt op de A2.

Zwart, maar dan praktisch

De Chinese versie pakt het allemaal iets slimmer aan. In plaats van alleen verticaal uitgelijnde koolstofnanobuisjes, combineren de onderzoekers nanoschaal carbon black met carbon nanotubes. Klinkt ingewikkeld, maar het idee is echter best simpel: het oppervlak krijgt microscopisch kleine pieken en dalen waar licht eindeloos in blijft stuiteren tot het praktisch verdwijnt. Dus je auto reflecteert bijna niets meer.

Wat nog veel belangrijker is: deze lak lijkt daadwerkelijk tegen autoleven bestand. Testpanelen hielden probleemloos stand bij 95 procent luchtvochtigheid en 40 graden Celsius, en overleefden zelfs tien dagen volledig onder water zonder zichtbare schade.

Nog niet voor je dealer

Voordat je je RS6 in deze nieuwe zwarte lak laat spuiten: even kalm. De lak is nog lang niet productieklaar. De fabrikanten moeten eerst uitzoeken hoe goed het spul bestand is tegen UV-straling, krassen, corrosie en steenslag. Want een lak die 99,9 procent van het licht absorbeert maar na één wasstraatbezoek verandert in mat antraciet, is toch niet helemaal de bedoeling lijkt me.

Toch is het idee heel gaaf. Want als deze techniek ooit productie haalt, krijg je auto’s waarbij designafdelingen zich kunnen afvragen waarom ze überhaupt nog uren besteden aan scherpe vouwen en subtiele lijnen. Niemand ziet ze toch.