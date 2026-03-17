Deze nieuwe PHEV is zelfs met een lege batterij zuiniger dan welke hybride dan ook!

Tenminste, dat claimt het moederbedrijf van Volvo.

Toen de Europese Unie bedacht om Chinese merken de das om te doen door gigantische importbelastingen te heffen op EV’s, was de EU even vergeten dat ze in China ook kunnen nadenken. De grote autoconcerns schakelden moeiteloos over van EV’s naar hybrides en brengen die nog steeds met karrevrachten tegelijk naar hier.

Ook Geely deelt mee in de malaise. Een van de hybride aandrijflijnen bestaat uit de BHE15-BFN. Dit is een atmosferische 1,5-liter viercilinder die 110 pk produceert. Het torretje ligt in de auto die je hier ziet: de Geely Galaxy M7. Waarom is dit boeiend voor jou? Omdat Geely de baas is over merken die je dagelijks tegenkomt in Nederland zoals Volvo, Lynk & Co, Zeekr en ga zo maar door. En omdat de PHEV-aandrijflijn waar de vierpitter onderdeel van uitmaakt, erg indrukwekkende cijfers kan overleggen.

In de nieuwe SUV is de viercilinder gekoppeld aan een elektromotor en een 29,8-kWh batterij. Normaal gesproken heeft een plug-in hybride een batterij van zo’n 10 tot 15-kWh om gewicht en kosten te besparen. Daar doet de Galaxy M7 duidelijk niet aan mee.

Het bijzonder kleine verbruik

Ondanks de-totaal-niet aerodynamische vorm en zijn gewicht van 1.870 kilo weet de Geely Galaxy M7 een heel verdienstelijk verbruik te halen. Wie alleen de elektromotor gebruikt moet 225 kilometer kunnen rijden. Is de grote batterij leeg? Dan slingert de viercilinder aan en kun je in totaal een afstand van 1.730 kilometer afleggen zonder te stoppen. Dat komt doordat de verbrandingsmotor eveneens zeer verbruiksarm blijkt te zijn.

Volgens Geely verbruikt het torretje maar 3,35 liter per 100 kilometer. Dat is bijna 1 op 30! Ter vergelijking: de zuinigste hybride die je in NL kunt kopen is de Yaris Hybrid. Die verbruikt 3,8 liter per 100 kilometer. Dorstig ding is het ook, die Yaris. Hiermee komt de Galaxy M7 gevaarlijk dicht in de buurt van de Lupo 3L van ee tijdje terug die als trademark had om een verbruik van 3 liter op 100 kilometer te halen dankzij zijn dieselmotortje.

De nuance

Mijn probleem met de claims van Geely is toch wel dat de claims van Geely komen. Velen van jullie wijzen ons bij zo’n beetje ieder artikel met een Chinese auto erin op de CLTC. Dit is de China Light-Duty Vehicle Test Cycle, oftewel de Chinese testnorm waarin het verbruik van een auto wordt gemeten. Deze test is minder streng dan onze WLTP en de Amerikaanse EPA. Neem de cijfers dus gerust met een scheutje zout, dan doen wij dat ook.

Verder volgt de Galaxy M7 precies de handleiding ‘Hoe bouw ik een Chinese auto?’. Het exterieur is nietszeggend en lijkt rechtstreeks uit ChatGPT te komen terwijl het interieur boordevol luxe items zit. Denk aan een grote kristallen draaiknop, een groot middenscherm en chique bekleding.

Nu heerst de vraag: gaat Geely deze PHEV-aandrijflijn ook introduceren in Europa? Daar heeft het immers al de merken voor. Tevens gaat Geely als zichzelf ook auto’s verkopen in Nederland. Zo ondenkbaar is het dus niet dat de BHE15-BFN motor naar hier komt. Ofwel in een auto van een dochtermerk, ofwel in Geelys eigen auto’s.

Via CarNewsChina