Deze nieuwe Porsche 911 is een primeur!

Bij het gebrek aan een nieuwe 718 (en ook geen elektrische) moest Porsche wat anders verzinnen voor het nieuwe GT4-raceseizoen. Voor het eerst in de geschiedenis gebruikt Porsche het 911-platform voor de auto die je hier ziet: de Porsche 911 GT4 R.

Waar de voorgaande Clubsport-modellen het nog moesten doen met de basis van de compacte Cayman, bouwt Porsche nu voort op de 992.2 GT3 Cup-auto. Die leent op zijn beurt weer spulletjes van de 992.2 GT3-straatauto.

Aan de buitenkant leunt de auto zwaar op de aerodynamische optimalisaties van de 911 Cup. De gigantische achtervleugel is handmatig in maar liefst elf standen verstelbaar. Om het gewicht zo laag mogelijk te houden, is er veel gebruikgemaakt van met natuurlijke vezels versterkte kunststof in combinatie met epoxyhars, een sterke kunsthars. Onderdelen zoals de deuren, de motorkap en grote delen van de cockpit zijn uit dit lichte materiaal opgetrokken.

Gedowntunede specs

Het kloppend hart is dan ook de atmosferische 4,0-liter zescilinder boxermotor. In de basis is deze krachtbron goed voor 520 pk en 470 Nm aan koppel. Omdat de auto aan strikte toelatingseisen moet voldoen, knijpt Porsche het vermogen af-fabriek via restrictors tot 430 pk. Het vermogen wordt naar de wielen gestuurd via een sequentiële zesversnellingsbak met flippers aan het stuur en een racekoppeling met vier schijven.

Je gaat je toch afvragen waarom Porsche niet eerder de 911 gebruikte voor de GT4-racer. De 911 heeft een langere wielbasis en bredere spoorbreedte, wat voor betere rijeigenschappen en dus snellere rondetijden moet zorgen. De dubbel verstelbare dempers en drie selecteerbare veerconstanten zorgen ervoor dat de ophanging tot in het kleinste detail te finetunen is. Binnenin kijkt de bestuurder uit op een high-end 10,3-inch kleurenscherm dat alle relevante data direct voorschotelt. Een ingebouwde datalogger en een uiterst nauwkeurig GPS-systeem registreren elke beweging om de prestaties continu te analyseren.

De 911 GT4 R maakt begin 2027 zijn officiële debuut, maar Porsche-klanten kunnen de auto binnenkort al bestellen. Wat het kost om een 911 GT4-raceauto te kopen, weten we niet.