Deze occasion was eigenlijk veel te krachtig

Eind jaren negentig vond Saab blijkbaar dat 200 pk op de voorwielen nog niet genoeg was. Er moest een 9-3 komen die het kon opnemen tegen serieus snelle Duitsers.

Nu hebben wij sowieso een zwak voor die eerste 9-3. Ondergetekende heeft zelf twee jaar een vrijwel exact zo uitgevoerde 9-3 Aero Cabriolet gehad. Zelfde kleur, blauwe kap en ook zo'n heerlijk ouderwets Saab-interieur. Met iets meer dan 200 pk was die Aero al behoorlijk vlot en vooral erg leuk.

Maar er was dus een 9-3 die daar nog een flinke schep bovenop deed. En die heette de Viggen. Die werd ontwikkeld met hulp van Tom Walkinshaw Racing en kreeg zijn naam van de Saab 37 Viggen, de Zweedse straaljager. Onder de kap kwam niet de 2,0-liter turbo van de Aero, maar een 2,3-liter turboviercilinder. Goed voor aanvankelijk 225 pk en vooral 342 Nm. Later werd dat 230 pk.

En dat bleek eigenlijk een beetje te veel van het goede. Of iets te veel? Veel te veel van het goede is eigenlijk beter.

Vasthouden dat stuur

Saab paste de ophanging aan, monteerde grotere remmen en verstevigde onder meer de koppeling en aandrijfassen. Het koppel werd in de lagere versnellingen zelfs elektronisch beperkt. Dat was niet voor niets. Zeker niet. Want trapte je het gas vol in, dan wilde de Viggen nog weleens zelf bepalen welke kant hij op ging. Zelfs met de aanpassingen. Torque steer hoorde bij de standaarduitrusting en de carrosserie van de eerste 9-3 was sowieso niet het stijfste stukje staal dat ooit uit Zweden kwam.

Bij de Cabriolet werd het helemaal gezellig. Daar combineerde Saab 342 Nm op de voorwielen met een koets waar het dak uit was gezaagd. Op slecht wegdek kon het geheel zich behoorlijk gedragen als een wokkel. Laten we zo zeggen, we kennen schoenendozen die de stijfheid beter voor elkaar hadden.

En juist daarom is zo'n Viggen zo leuk. Toen en vooral nu. Moderne snelle auto's doen er alles aan om hun vermogen zo netjes mogelijk op het asfalt te krijgen. De Viggen geeft je 230 pk, voorwielaandrijving en wenst je verder veel succes.

Deze staat gewoon te koop

En er staat nu zo'n Viggen Cabriolet uit 1999 te koop. Hij heeft 242.485 kilometer gereden, een handgeschakelde vijfbak en de latere 230 pk sterke versie. De vraagprijs is 11.450 euro.

Volgens de advertentie is het onderhoud bijgehouden en heeft hij ook die mooie blauwe kap. Met bijna een kwart miljoen kilometer is dit in ieder geval geen Viggen die zijn leven als verzamelobject onder een kleedje heeft doorgebracht. Check alleen even waarom de APK al sinds 2025 niet meer is gedaan, wel handig als je dat even checkt voordat je richting Doetinchem gaat om hem te bekijken.

Maar goed, 11,5 duizend euro. Voor dat geld zijn er genoeg auto's die sneller zijn dan een ouwe Viggen. Er zijn er nog veel meer die beter sturen en waarschijnlijk allemaal hebben ze een stijvere carrosserie. Maar die proberen bij volgas niet ineens uit zichzelf een andere rijstrook te kiezen.

En dat heeft eigenlijk ook wel wat. Het houdt het leven in elk geval spannend!

En daar houden wij van! Let's go!

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