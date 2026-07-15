Deze offroad-supercar met V10 is nog gekker dan de Sterrato

Kan je je nog herinneren dat Lamborghini de Huracán Sterrato onthulde? Zo'n beetje de hele autowereld dacht ongeveer hetzelfde: super leuk bedacht, maar welke malloot gaat er nou echt met een supercar de bagger in? Het moge duidelijk zijn dat Rezvani hier anders over dacht. De Amerikaanse autobouwer komt nu namelijk met een auto die de Sterrato een beetje laat lijken alsof hij alleen voor een grindpad is bedoeld.

800 pk voor het onverharde

Rezvani heeft de eerste beelden vrijgegeven van de Dune. Officieel vertelt het merk niet waarop hij gebaseerd is, maar je hoeft nou niet bepaald Sherlock Holmes te zijn om hier de Huracán Sterrato in te herkennen toch?

En dat is trouwens ook helemaal geen straf. De Dune krijgt namelijk een compleet nieuwe carrosserie van carbonfiber, een flinke lading extra bodemvrijheid, extra LED-verlichting, dakrails en een luchtinlaat op het dak. De gehele auto oogt een beetje alsof Lamborghini zich heeft ingeschreven voor de Dakar Rally.

Onderhuids is natuurlijk waar de echte pret zit. Achter de stoelen ligt namelijk die heerlijke V10 die dankzij een supercharger goed is voor 800 pk. Dat is dus gewoon bijna 200 pk meer dan de 601 pony's van de standaard Huracán Sterrato. Hoe snel hij precies is, houdt Rezvani nog even geheim, maar ik neem aan dat die niet langzaam is.





Succes met spotten

Alsof een 800 pk sterke offroad-supercar met V10 nog niet lekker genoeg klinkt, doet Rezvani er nog een schepje bovenop. De productie wordt namelijk beperkt tot slechts zeven exemplaren. ZEVEN. De kans dat je er dus ooit eentje op de openbare weg tegen het lijf loopt is op z'n zachtst gezegd vrij klein.

De officiële onthulling staat gepland voor eind juli 2026. Tot die tijd houdt Rezvani de meeste specs geheim. Wie echt niet kan wachten, kan nu alvast een productieslot reserveren. Dat kost omgerekend ongeveer 1.300 euro. Al denk ik dat dat uiteindelijk veruit de goedkoopste rekening wordt die de toekomstige eigenaar van deze bizarre creatie voorgeschoteld krijgt.

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