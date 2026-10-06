Deze onveilige kinderzitjes lanceren kinderen lanceren bij een ongeluk, meldt ANWB

We gaan er voor het gemak maar even vanuit dat mensen die hun kinderen in goedgekeurde kinderzitjes in hun auto vervoeren, dit doen met de beste bedoelingen. Dat omdat ze het mooi vinden om hun kind vliegend een salto door de auto zien doen als ze betrokken raken bij een aanrijding. Toch gebeurt dat laatste bij meer van deze zitjes dan zou denken, vond de ANWB uit.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: de ANWB waarschuwt voor twee autostoeltjes die tijdens de laatste ANWB autostoelentest ernstige gebreken vertoonden. Toch hebben deze twee zitjes een volledige Nederlandse goedkeuringen zou je verwachten dat je ze met een gerust hart kunt kopen en er ook je kind in kunt vervoeren.

Gordels schieten los

De waarschuwing geldt voor de Britax Römer Baby-Safe Pro met Vario Base 5Z en de Axkid Minikid Core. Bij de eerste kan de gordelsluiting openschieten als het stoeltje achterwaarts in de ligstand opgetuigd is. Zoals te zien is op de testbeelden, wordt het kindt dan niet meer beveiligd door het harnas en krijgt het een kleine vliegles bij een frontale botsing.

De Axkid Minikid Core heeft hetzelfde probleem, Ook hier schiet het harnas los als deze in de liggende positie is gemonteerd. Daarnaast kan de steunpoot in de zittende positie inklappen, waardoor het stoeltje teveel kan bewegen bij een aanrijding, wat dan weer leidt tot een vergrote kans op letsel.

Zwaardere test, andere resultaten

De ANWB adviseert om het gebruik van de Axkid per direct te stoppen, de Britax Römer kan wel gebruikt blijven worden in de zitstand. Axkid heeft inmiddels een terugroepactie opgezet. Mensen die de Minikid Core hebben gekocht, kunnen deze bij de fabrikant inleveren en krijgen hiervoor een ander model geleverd. Andere fabrikant gaat (nog) niet zo ver.

Als laatste geeft de Nederlandse pechhulpdienst ook aan dat de wettelijke goedkeuring van de geteste stoeltjes niet in twijfel wordt getrokken. De eigen tests die de instelling doet zijn veel zwaarder en realistischer dan die nodig zijn om de goedkeuring te verkrijgen. Het is dus ook niet heel vreemd dat je andere resultaten kunt verwachten.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover