Deze Opel Kadett op Marktplaats is de ultieme sleeper

Marktplaats is natuurlijk de plek voor als je op zoek bent naar een leuke nieuwe auto. Het grootste voordeel is dat je er zo'n beetje alles wel tegenkomt. Een dikke Ferrari? Easy. Een fijne gezinswagen? Zeker. Een Opel Kadett waarmee je iedereen op straat zoek rijdt? NATUURLIJK!

Oma's Kadett, maar dan anders

Onder de motorkap ligt een 2.0 16V C20XE, oftewel de beroemde Redtop. In deze Kadett produceert die ongeveer 240 pk. Dat is al behoorlijk lekker, maar het echte feest begint wanneer je naar de weegschaal kijkt.

De Kadett weegt namelijk maar 855 kilo. Daarmee komt de verhouding uit op zo'n 280 pk per ton. Gewoon even ter vergelijking: dat is bijna hetzelfde als een Ferrari 360 Modena.









Het vermogen gaat via een BMW-handbak naar de achterwielen, waarbij een 40 procent sperdifferentieel helpt om de 240 pk netjes op het asfalt te krijgen. De C20XE is voorzien van throttle bodies en wordt aangestuurd door een DTA S60 ECU. Ook het onderstel en de koeling zijn aangepakt, met onder meer Bilstein-schokdempers, een aluminium radiateur en een oliekoeler. Dus, niet alleen een Kadett met een dikke motor, maar een serieus aangepakt lichtgewicht bommetje.

Dat de auto bijzonder is, is dus wel duidelijk. Duidelijk genoeg in ieder geval dat die zelfs in een tijdschrift heeft gestaan. Naast de toffe buitenkant is uiteraard ook de binnenkant flink aangepakt. Er zitten kuipstoelen, gordels, een rolkooi, een digitaal dashboard en een short shifter in.

Het is dus eigenlijk een straatlegale rallyauto, maar dan eentje waarvoor iemand ooit bedacht dat je er ook mee op de openbare weg moet kunnen rijden. Een kenteken zit er daarom gewoon bij.







€14.000 voor 240 pk en 855 kilo

De verkoper vraagt 14.000 euro voor het geheel. De auto heeft wel langere tijd stilgestaan en recent is onder meer de startmotor vervangen. Een kleine check is dus misschien wel nodig. Daar staat wel weer tegenover dat je voor dit geld een klassieker krijgt met een pk/gewicht-verhouding waar menig moderne sportieveling jaloers op mag zijn.

En het mooiste is misschien nog wel dat hij inmiddels ruim 50 jaar oud is. APK? Niet meer nodig. 240 pk, achterwielaandrijving, sper, 855 kilo en geen irritante elektronische hulpmiddelen.

Even kijken? Linkje vind je hier.