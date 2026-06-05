Deze simpele oplossing lost 67 procent van alle files op

Je ziet het wel eens voorbijkomen op de socials, van die voorbeeldjes waar dan bij staat: in Japan leven ze in 2050. Maar echt. We hebben hier ook weer een voorbeeldje te pakken. Een simpele truc die in Japan inmiddels zorgt voor 67 procent minder files.

We vinden onszelf in Nederland prima chauffeurs. Ook de cijfers onderschrijven dat, we rijden in Nederland heel aardig als je het vergelijkt met andere landen. Het is op onze wegen altijd erg druk, maar toch rijden we relatief veilig. Totdat we in de file komen te staan. Dan gaan we andere dingen doen. Even de Insta checken, even wegdromen en de mascara bijwerken.

Maar het grootste probleem zit 'm er in als we wegrijden uit de file. Dan houden we veel meer afstand dan ervoor en passen er dus minder auto's op de weg. Minder goed voor de doorstroming.

De oplossing

Nou had een beroemde voetballer met nummer 14 daar jaren geleden al een oplossing voor: als we gewoon allemaal veel harder gaan rijden, dan zijn we eerder van de weg af en staan er dus minder files. Dat is logisch. Alleen niet zo veilig. Dus dat moet anders. En hoe kan het ook anders, in Japan weten ze hoe.

Want als je anders wegrijdt en goed aansluit, dan zorg je dat je de ruimte op een driebaansweg benut als een driebaansweg; en niet als een tweebaansweg. Puur omdat we meer afstand houden. Vooraan Gaan! noemt Victor Knoop, verkeerskundige van de TU Delft, dat tegenover het AD. Hij bedoelt daarmee dat je scherp moet zijn en goed moet aansluiten.

Japan heeft het al gedaan

Zoals ik al schreef, Japan leeft in 2050 en heeft dit allemaal al gedaan. De Japanners hebben het allemaal wetenschappelijk onderzocht en daar een oplossing bij bedacht. Langs de snelweg hebben ze daar om de acht meter kleine lampjes geplaatst. Die lampjes knipperen met een bepaald ritme waardoor het lijkt alsof ze naar voren bewegen. Onbewust gaan de automobilisten dan de lampjes volgen.

Nou lijkt dat misschien een beetje ver gezocht, maar uit analyse blijkt dat mensen daadwerkelijk sneller optrekken en dat op de plekken waar de lampjes worden toegepast de afgelopen tien jaar tweederde minder files heeft. Ja je leest het goed, ze doen dat in Japan dus al tien jaar. Ze leven daar echt in 2050.

Waar wachten we nog op?

Nou, waar gaan we die lampjes als eerste toepassen op ons overvolle wegennet? Ze zijn en gaan overal aan de slag, dus dit meteen even meenemen! Verkeerskundige Knoop pleit er niet eens voor om de lichtjes overal langs de weg te plaatsen, maar gewoon op de bekende drukke knooppunten en bottlenecks. De brug bij Gorinchem en de Brienenoord brug moeten binnenkort op de schop en er staat altijd file, dus meteen even die lampjes toevoegen zeggen wij.

Nederland leeft echter niet in 2050, dus vooralsnog gebeurt er nog helemaal niets op dit gebied. Terwijl de TU Delft de data analyse en het bewijs gewoon heeft liggen. Dus gaan we hier de komende tijd lekker punten sparen op de A12, ook mooi, maar dat klinkt dat weer als jaren tachtig... van de verkeerde eeuw.

Foto's via Martijn Gizmo