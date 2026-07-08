Deze oplossing vonden ze in Rusland om hoge brandstofprijzen te omzeilen

Even dachten we dat het de goede kant op aan het gaan was met de benzineprijzen. Helaas besloot de VS weer roet in het eten te gooien en de onrust in Iran weer aan te wakkeren, met als resultaat een olieprijs die weer stijgt. Nu hoef je niet aan deze prijzendans mee te doen als je besluit een EV te kopen. Maar dat is lang niet voor iedereen haalbaar. In Rusland hebben grijpen ze daarom nu massaal naar een andere oplossing.

Mocht je het gemist hebben: in Rusland is de situatie nog veel erger. Daar staan mensen dagen in de rij om überhaupt een volle tank te kunnen bemachtigen. Daar betalen ze vervolgens ook nog eens de hoofdprijs voor. De brandstoftekorten aldaar worden inmiddels zo erg dat er op sommige locaties niet eens meer getankt kan worden. Daarom speelt ook daar hetzelfde tafereel af als we hier zien: de vraag naar (Chinese) EV's explodeert.

Niet van het gas af

Maar er is nog een oplossing waar veel minder naar gekeken worden, en een waarvoor de Russen nu massaal in de rij staan: je huidige auto laten ombouwen zodat ie op LPG kan rijden. Tank achterin, extra tankgat, wat software en je kunt weer rustig en veel goedkoper tanken.

Rusland heeft nog een extra voordeel, want het is een van de grootste gaslanden ter wereld. Ook is LPG in het land zo'n een breed geaccepteerde brandstof, dat hij eigenlijk overal te verkrijgen is. Kortom, nadat een auto voorzien is van een LPG-installatie, zijn alle kopzorgen verdwenen. Men hoeft niet meer in de rij en kan overal tanken tegen ongeveer de helft van de prijs van benzine.

Niet dezelfde voordelen

Ook in Nederland is een litertje LPG ongeveer de helft van de prijs van een liter benzine. Maar LPG-installatie laten inbouwen heeft niet enkel voordelen. Zo gaat de wegenbelasting omhoog, omdat de auto in een andere klasse terechtkomt. Ook zal het verbruik aanzienlijk stijgen, aangezien LPG minder energie bevat en er dus meer voor nodig is om de motor op hetzelfde niveau te laten presteren als wanneer hij op het oude vertrouwde dinosaurussap zou lopen.

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